ระทึก! ไฟไหม้ตึกนักศึกษาแพทย์ บนถนนราชวิถี กทม. คุมเพลิงได้แล้ว

เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกนักศึกษาแพทย์ชั้น 5 โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านถนนราชวิถี ย่านพญาไท ควันพวยพุ่งหนัก แต่ไม่มีผู้ป่วยหรือคนติด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพญาไทเข้าควบคุมและระบายควันสำเร็จแล้ว
วันนี้ (4 ต.ค.) เมื่อเวลา 18344 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลย่านราชวิถี กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่รับแจ้งจากสายด่วน 199 ของศูนย์วิทยุดับเพลิงกรุงเทพมหานคร โดยเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ตึกนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้นสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียนและกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ ไม่มีผู้ป่วยพักรักษาตัวหรือบุคลากรติดค้างภายใน
จากคลิปเพจ "Fire & Rescue Thailand" แชร์ พบกลุ่มควันพวยพุ่งจำนวนมากทะลักออกจากชั้นบนของอาคาร ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในย่านพญาไท เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทรีบรุดเข้าที่เกิดเหตุทันที โดยใช้ชุดปฏิบัติการภายในอาคาร 2 ชุด ร่วมกับชุดจับความร้อน เพื่อบุกเข้าไปในอาคารที่ควันคละคลุ้งหนาแน่น และเร่งระบายควันออกจากพื้นที่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่าความเสียหายจำกัดอยู่ที่ชั้น 5 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุหลัก โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และกำลังดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัด รวมถึงประเมินความเสียหายทั้งหมด โดยคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากเหตุเกิดในตึกแยกต่างหาก