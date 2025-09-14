สุดสลด!ไฟไหม้ถังน้ำมันเตาโรงงานยางมะตอยฯลำพูน ระเบิด คนงานดับ 1 เจ็บสาหัส 2

ลำพูน – เกิดเหตุไฟไหม้ถังน้ำมันเตาโรงงานยามะตอย ก่อนบึ้มสนั่น-ควันดำลอยคลุ้ง พวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าหลายสิบเมตร คนงานดับคาที่ 1 เจ็บสาหัสอีก 2 ราย
วันนี้(14 ก.ย.68) พ.ต.ต.จิระศักดิ์ ศักดิ์สม สารวัตรสอบสวนเวร สภ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้เนื่องจากการระเบิดของถังน้ำมันเตา ในโรงงานยางมะตอย หจก.เอกภพก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วประสานรถดับเพลิงและส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบไฟกำลังโหมไหม้อย่างหนัก และมีผู้บาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจึงเร่งระดมกำลังทำการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และมีกลุ่มควันพวยพุ่งจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือนายณัฐวุฒิ แสนละมุง อายุ 37 ปี เป็นคนงาน ชาวป่าซาง จ.ลำพูน ถูกไฟไหม้และน้ำมัน-ยางมะตอยลวกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ นอกจากนั้นยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายมนต์เทียน ศรีบุญเรือน อายุ 46 ปี และนายชุมพล จอมมณี อายุ 70 ปี ซึ่งถูกไฟไหม้ตามร่างกาย
นอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้ได้แก่ รถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รถ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนคนงาน