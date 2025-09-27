ไฟไหม้ 'ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเกาหลีใต้' ทำบริการออนไลน์ชะงัก เร่งสอบสาเหตุ 'แบตเตอรีลิเธียม' ลุกไหม้

เหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติของเกาหลีใต้ทำให้บริการออนไลน์ของรัฐบาลและเครือข่ายภายในบางส่วนหยุดชะงัก และเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบซ่อมแซมเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ในวันนี้ (27 ก.ย.) พร้อมกับตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรีลิเธียมไอออนเกิดการลุกไหม้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เพลิงไหม้น่าจะเกิดจากการระเบิดของแบตเตอรีที่ผลิตโดยบริษัท LG Energy Solution ของเกาหลีใต้ระหว่างการซ่อมบำรุงเมื่อคืนวันศุกร์ (26) ส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์บางเครื่องเสียหาย และต้องปิดระบบอีกหลายร้อยเครื่อง
หน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุในงานแถลงข่าวว่า เพลิงไหม้ทำให้เกิด "ความร้อนสูงเกินปกติ" ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติในเมืองแทจอน ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติทำหน้าที่เป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและฐานข้อมูลหลายแห่งของประเทศที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างหนาแน่น และยังกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลในสถานที่อื่นๆ ด้วย
เพลิงไหม้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20:20 น. ตามเวลาท้องถิ่นวันศุกร์ (26) และจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ (27) ทว่าเซิร์ฟเวอร์กว่า 600 ตัวยังคงถูกบังคับปิดเพื่อปกป้องข้อมูล ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังทำงานเพื่อนำแบตเตอรีเกือบ 400 แพ็กออกจากอาคารตามมาตรการความปลอดภัย
สาเหตุของประกายไฟเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัด และอยู่ระหว่างการสอบสวน
เว็บไซต์ของรัฐบาลเกาหลีใต้บางแห่ง ระบบระบุตัวตนผ่านมือถือ บริการไปรษณีย์ และฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐบาล ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ยังคงใช้งานไม่ได้ในวันเสาร์ (27) หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เมืองแทจอน ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปประมาณ 140 กิโลเมตร
ตามประกาศที่แจ้งต่อผู้สื่อข่าว กระทรวงบางแห่งยังไม่สามารถใช้งานอีเมลได้
นายกรัฐมนตรี คิม มินซอก ได้กล่าวขออภัยในเช้าวันนี้ (27) สำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับประชาชน และยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาชำระภาษีที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้อาจต้องล่าช้าออกไป
คิม กล่าวในการประชุมฉุกเฉินทางโทรทัศน์ว่า "การควบคุมเพลิงไหม้เป็นเรื่องยาก เนื่องจากระบบราชการที่สำคัญส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจุดเดียว"
เขายังชี้ว่า เครือข่ายภายในของหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งในแทจอนและเซจองที่อยู่ใกล้เคียง "หยุดชะงัก" ขณะที่ อี แจยอง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีการประเมินว่าศูนย์แห่งนี้จะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งเมื่อไหร่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเผยกับสื่อมวลชนว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย และจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น 5 ของอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ที่มา: รอยเตอร์