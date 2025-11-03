นายกฯ เลี่ยงตอบปม “นิพิฎฐ์" จวกไร้มารยาท สวมเสื้อภุมิใจไทยหน้าสาขา ปชป.-ใส่ชุดสีกากีหาเสียงกระบี่

“อนุทิน” ปัดตอบการเมือง เปิดตัว “บ้านใหญ่โล่สถาพรพิพิธ” หลัง “นิพิฎฐ์" ติงไร้มารยาท สวมเสื้อภุมิใจไทยหน้าที่ทำการ ปชป.-ใส่ชุดสีกากีหาเสียงกระบี่
วันนี้(3 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี การเดินทางไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครบ้านใหญ่โล่สถาพรพิพิธ วานนี้ (2 พ.ย.68) มีเป้าหมายการวางพื้นที่ภาคใต้ไว้อย่างไร ว่า “วันนี้มา ปปง.ใส่ชุดนี้ไม่พูดเรื่องการเมือง”
เมื่อถามถึงกรณีที่นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.ประชาธิปัตย์ มีการโพสต์ข้อความระบุถึงการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี จ.กระบี่ โดยสวมชุดข้าราชการสีกากี หาเสียงในขณะมอบนโยบายรวมไปถึงสวมเสื้อให้กับนายสถาพร ว่าที่ผู้สมัคร หน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นการไร้มารยาททางการเมือง แต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามดังกล่าว เช่นเดียวกับกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อมูล การทุจริตโควตาฉลากกินแบ่งรัฐบาลขององค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) ที่นายกรัฐมนตรี ได้ฟังคำถาม แต่ไม่ตอบ โดยออกจากวงสัมภาษณ์ในทันที