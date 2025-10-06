ด่วน! ไฟไหม้ผับดัง Route66 ย่านอาร์ซีเอ จนท.เร่งควบคุมเพลิง

เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้าน Route66 ผับดังย่านอาร์ซีเอ จนท.เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
วันนี้ (6 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.11 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน Route66 ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กำลังไปที่เกิดเหตุ ล่าสุดได้ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง
ต่อมาเวลา 17.17 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ ถึงที่เกิดหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ
และเมื่อ เวลา 17.23 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 เบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้าง
ล่าสุดเมื่อ เวลา 17.36 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้บริเวณด้านหน้าร้านสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป
รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป