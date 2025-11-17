จัดไฟเอิร์ทโทนยังไงก็ไม่ช่วย! อินฟลูฯ ถูกชี้ไม่จริงใจ ขอโทษแต่ไม่แก้ไข

“ปวิน” โพสต์ปมอินฟลูฯ ชื่อดังออกมาขอโทษด้วยภาพลักษณ์ใสซื่อ แต่ยังไม่คลายดรามา ชี้คลิปต้นเหตุที่ทำร้านค้าต่างๆ เสียหายยังไม่ถูกลบ พร้อมตั้งคำถามถึงความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจริง
จากกรณีดรามาระหว่างเจ้าของแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย "POEM" ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมน่าสงสัยของ "หมออินฟลูเอนเซอร์" รายหนึ่ง อ้างทำคอนเทนต์ "ลวงโลก" โจมตีบริการร้านค้าเพื่อเรียกทัวร์ลงและปั่นยอดวิวก่อนประกาศผลรางวัลใหญ่ ชี้เป็นภัยต่อผู้ประกอบการ เรียกร้องแพทยสภาและ TikTok พิจารณาเอาผิด ต่อมา “หมอมุกกินเค้ก” ออกแถลงชี้แจงยืนยันไปลองชุดจริง ไม่เคยขอของฟรี พร้อมเปิดใจเสียใจต่อเหตุการณ์และพร้อมพูดคุยเพื่อคลายข้อสงสัยทุกประเด็น ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ต่อมา หมอมุกกินเค้ก หมออินฟลูฯ คนดัง ออกมาขอโทษต่อสังคมผ่านคลิปวิดีโออีกครั้ง หลังดรามาเรื่องการรีวิว เผยเจตนาทำคอนเทนต์ด้วยความสุจริต ยอมรับอาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนจนทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจ พร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์และขอใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไป
ล่าสุดวันนี้ (17 พ.ย.) "นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์" ผู้ลี้ภัยทางการเมือง ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นร้อนนี้ ชี้ อินฟลูเอนเซอร์ออกคลิปขอโทษด้วยภาพลักษณ์ใสๆ ยกมือไหว้แสดงความสำนึก บอกว่าไม่มีเจตนาทำร้ายร้านค้า และจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียน แต่นายปวิน มองว่าเป็นการขอโทษแบบสร้างภาพ เพราะคลิปต้นเรื่องที่ทำให้ร้านค้าเสียหายยังไม่ถูกลบ อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านค้าต้นทุนต่ำ-สูงต่างได้รับผลกระทบจากการรีวิวเชิงทำลาย นักวิจารณ์ชี้ว่ามุกไม่ใช่ “ผู้บริโภคทั่วไป” แต่เป็นอินฟลูฯ ที่ใช้กระแสเพื่อสร้างชื่อเสียง และออกมาขอโทษเพราะถูกกดดัน ไม่ได้ขอโทษร้านค้าที่เสียหายโดยตรง จึงมองว่าเป็นเพียง “การแสดง” มากกว่าความจริงใจ ทั้งนี้ นายปวินได้ระบุข้อความว่า
"อินฟลูมุกออกมาขอโทษแล้วนะคะ สวมบทใสๆ แต่เศร้า จัดไฟแบบเอิร์ทโทน สวมเสื้อสีขาว แสดงความบริสุทธิ์ที่ผิดพลาดไปแล้ว ยกสองมือพนม กราบขอโทษมิตรรักแฟนเพลง ไม่มีเจตนาร้ายต่อร้านค้า แต่วิจารณ์แบบสุจริตใจเยี่ยงผู้บริโภคคนหนึ่ง จากนี้จะถือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก สาธุ 999
...พอคลิปจบ ปิดแสงไฟ เราก็ยังมองเห็นความมืดอยู่ดี บอกว่าไม่มีเจตนาร้าย แต่มึงก็ทำลายร้านค้าเขาไปแล้ว บางรายมีต้นทุนไม่สูง แล้วมึงวิจารณ์เขาซะย่อยยับ แล้วเขาจะอยู่ต่อยังไง บางร้านต้นทุนสูงกว่า ถูกวิจารณ์เหมือนกัน อันนั้นยิ่งแย่ เพราะกว่าเขาจะสร้างแบรนด์มาถึงวันนี้ เหนื่อยแค่ไหน มึงวิจารณ์เขาแค่คลิปเดียวแล้วเปิดตูดหายไป ร้านเขาก็ถูกมองไม่ดี แล้วมึงก็ลอยตัว พูดแค่เพียงว่า ก็เป็นความเห็นหนึ่งในฐานะผู้บริโภค เรื่องทั้งหมดนี้ ประการแรก มึงไม่ใช่แค่ผู้บริโภคค่ะ มึงคืออินฟลู ถ้ามึงเป็นแค่ผู้บริโภค มึงจะต้องไม่เที่ยวไปขอคะแนนโหวต หลอกแจกขนมเด็กเพื่อเอายอดไลก์ นี่ไม่ใช่ผู้บริโภคธรรมดาค่ะ มึงคืออินฟลูที่คันเพราะอยากได้ชื่อเสียง ประการที่ 2 ถ้าไม่ถูกกระแสกดดัน ก็คงไม่ออกมาขอโทษ เรื่องล่วงเลยมากี่วันเพิ่งออกมาขอโทษ ที่สำคัญ มึงยังไม่ลบคลิปที่กล่าวร้ายร้านต่างๆ เพราะลบคลิป ยอดเงินก็หาย นี่หรือคือการขอโทษอย่างจริงใจ อ้อ อีกเรื่อง แม่มึงควรออกมาขอโทษด้วยค่ะ เสนอหน้าทุกคลิป แต่ให้ลูกขอโทษคนเดียว
...สำคัญสุดท้ายจริงๆ นางทำคลิปขอโทษแฟนคลับเท่านั้นนะคะ นางไม่ได้ทำคลิปขอโทษร้านค้าที่เป็นผู้เสียหายตัวจริง ร้านเสื้อ ร้านจาน ร้านเค้ก ร้านอาหาร ร้านที่อยู่ทั้งในไทย และในต่างประเทศ - สรุปว่าทั้งหมดแม่งคือการละครเท่านั้น"