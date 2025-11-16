“หมอมุกกินเค้ก” โพสต์คลิปขอโทษอีกครั้ง ยันยอมรับทุกคำติ หลังดรามารีวิวคลาดเคลื่อน (ชมคลิป)

หมอมุกกินเค้ก หมออินฟลูคนดัง ออกมาขอโทษต่อสังคมผ่านคลิปวิดีโออีกครั้ง หลังดรามา เรื่องการรีวิว เผยเจตนาทำคอนเทนต์ด้วยความสุจริต ยอมรับอาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนจนทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจ พร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์และขอใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไป
จากกรณีที่มีเหตุการณ์เจ้าของแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย "POEM" ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมน่าสงสัยของ "หมออินฟลูเอนเซอร์" รายหนึ่ง อ้างทำคอนเทนต์ "ลวงโลก" โจมตีบริการร้านค้าเพื่อเรียกทัวร์ลงและปั่นยอดวิวก่อนประกาศผลรางวัลใหญ่ ชี้เป็นภัยต่อผู้ประกอบการ เรียกร้องแพทยสภาและ TikTok พิจารณาเอาผิด ต่อมา “หมอมุกกินเค้ก” ออกแถลงชี้แจงยืนยันไปลองชุดจริง ไม่เคยขอของฟรี พร้อมเปิดใจเสียใจต่เหตุการณ์และพร้อมพูดคุยเพื่อคลายข้อสงสัยทุกประเด็น ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (16 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “Mook Mukee" หรือ หมอมุกกินเค้ก หมออินฟลูเอนเซอร์คนดัง ได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษต่อสังคมอีกครั้ง โดยระบุว่า “ก่อนอื่น มุกขอโทษถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกที่มีต่อมุกนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจตนาในการรีวิว การทำคอนเทนต์ของมุก เป็นการรีวิวจากการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นประสบการณ์ที่มุกกับคุณแม่ได้พบเจอ ล้วนมาจากเจตนาและการกระทำที่สุจริต ไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด
การรีวิวของมุก เป็นเพียงความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ ซึ่งบางคำพูดอาจทำให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน เกิดความไม่สบายใจ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคลอื่น แต่มุกยืนยันว่า มีเจตนาที่สุจริต ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
ท้ายที่สุดนี้ มุกอยากขอโทษทุกคนจากใจจริง ๆ ค่ะ ช่วงที่ผ่านมา มุกขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ ทุกคำติชม มุกได้อ่านทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ มุกขอน้อมรับไว้ทั้งหมด และจะนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญ ในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ”
คลิกชมคลิปวีดีโอ