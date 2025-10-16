แจงปมศพหาย! ที่แท้ส่งผิดมูลนิธิ ยันไม่มีเงื่อนงำ – ญาติที่ร้องยังไม่พบตัว

ประจวบคีรีขันธ์ – ผอ.รพ.ประจวบฯ แจงปมปริศนา “ศพหาย” กว่า 10 ศพ จากสถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค ที่แท้เกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างมูลนิธิ ยืนยันไม่มีเบื้องหลังแอบแฝง ขณะมูลนิธิสว่างเมธีโต้ “ไม่ตรงตามที่แถลง” เตรียมพิจารณาแจ้งความหากพบพิรุธ
จากกรณีศพหาย ทำเอาหลายคนใจหาย หลังมีข่าวว่า “ศพจากสถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หายไปอย่างปริศนากว่า 10 ศพ ทั้งที่ตามปกติศพจากสถานสงเคราะห์ดังกล่าวจะถูกส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ก่อนส่งต่อให้มูลนิธิสว่างประจวบฯ ดูแลตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่มีร่วมกัน แต่กลับมีญาติรายหนึ่งร้องเรียนว่า เมื่อไปขอรับศพตามใบมรณบัตร กลับไม่พบศพในสถานที่ที่ระบุไว้ ทำให้เกิดกระแสข่าว “ศพหาย” ขึ้นในพื้นที่
ล่าสุด วันนี้ (16 ต.ค. 68) นพ.อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงว่า เรื่องทั้งหมดเกิดจาก “การเข้าใจผิด” โดยศพจากบ้านประจวบโชคมีทั้งหมด 12 ศพ แบ่งเป็นศพที่มีญาติ 3 ราย และศพไร้ญาติ 9 ราย ซึ่งไม่ได้สูญหายแต่อย่างใด แต่เกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างการขนย้ายศพ
ผอ.รพ.ระบุว่า ปกติจะให้มูลนิธิสว่างประจวบฯ มารับศพ แต่เนื่องจากบางครั้งมูลนิธิดังกล่าวมารับล่าช้า โรงพยาบาลจึงประสานให้มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานมารับแทน เพื่อให้ทันระบายศพออกจากห้องเก็บศพที่มีช่องจำกัด ซึ่งมีการระบุชื่อสถานที่รับศพไว้ชัดเจนในเอกสารทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากญาติที่ร้องเรียนว่า “ไม่พบศพ” และขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าญาติคนดังกล่าวคือใครหรือไปตามหาที่ใดกันแน่
ผอ.อภิวัฒน์ ย้ำว่า “ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงหรือผลประโยชน์ใด ๆ” ในการขนย้ายศพ พร้อมขอให้ญาติที่ต้องการรับศพ ติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง เพราะมีข้อมูลครบถ้วน และจะเร่งตรวจสอบร่วมกับทั้งสองมูลนิธิเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา ประธานมูลนิธิสว่างธรรมสถานประจวบฯ ยืนยันว่าทางมูลนิธิของตนทำงานร่วมกับบ้านประจวบโชคมานาน มีการรับศพไปฝังและเก็บไว้ 5 ปีตามปกติ โดยมองว่าต้นเหตุของความเข้าใจผิด มาจากกรณีบ้านประจวบโชคไม่ติดต่อให้มารับศพกลับไปฝังหลังชันสูตร
พร้อมเผยว่า เมื่อญาติมาติดต่อขอรับศพ กลับพบว่าชื่ออยู่ในใบมรณบัตรของมูลนิธิสว่างประจวบ แต่เมื่อไปค้นไม่พบ จึงติดต่อรพ.จนทราบว่าศพอยู่ที่มูลนิธิสว่างเมธีฯ แทน ทั้งนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ แต่หากพบกรณีลักษณะเดียวกันอีก จะลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำ