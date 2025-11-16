หนุ่มแชร์ประสบการณ์ "กล้ามเนื้อสลาย-ไตวายเฉียบพลัน" หลังจบงานวิ่งมาราธอนเกือบไม่รอด!

นักวิ่งหนุ่มแชร์ประสบการณ์เฉียดตาย หลังลงแข่งวิ่งมาราธอนบางแสน 42 กม. แล้วเกิดกล้ามเนื้อสลาย ส่งผลค่าเลือดผิดปกติอย่างรุนแรง แพทย์ต้องให้น้ำเกลือและเฝ้าระวังไตอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าตัวชี้เป็นบทเรียนราคาแพง เตือนนักวิ่งอย่าฝืนร่างกายจนเกินไป
วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Wachi" ได้โพสต์อุทาหรณ์เล่าประสบการณ์เฉียดอันตราย หลังเข้าร่วมงานวิ่งบางแสน 42 กม.แล้วเกิดอาการผิดปกติกลางทาง ทั้งเวียนศีรษะ สับสน และจำเหตุการณ์บางช่วงไม่ได้ ก่อนอาการทรุดหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเจ้าตัวเผยว่าระหว่างวิ่งเริ่มมีอาการเบลอๆ ไม่รู้ตัวว่าตนเองวิ่งไปถึงจุดใด บางช่วงจำไม่ได้เลยว่าผ่านใครหรือทำอะไร ระบุว่า “เหมือนเดินแคบๆ บางช่วง พอหลุดจากตัวเองไปหาคนรู้จักก็จำไม่ได้ ไม่มั่นใจว่าจะไปหลงขิตกลางงานรึเปล่า หาสตาฟไม่เจอเลย”
ทั้งนี้ หลังจบงานเจ้าตัวได้เข้าตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเกิดภาวะ กล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เนื่องจากค่าการบ่งชี้ในเลือด Trop-I สูงกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมาก อีกทั้งค่าไตยังพุ่งขึ้นจนแพทย์แจ้งว่า “อีกนิดเดียวได้ล้างไต” พร้อมทั้งตนเองยังมีไข้สูงถึง 38.1 องศา เสี่ยงภาวะฮีตสโตรก จึงต้องนอนโรงพยาบาลตลอด 6 วัน เพื่อให้น้ำเกลือจำนวนมากและตรวจค่าไตอย่างต่อเนื่อง พร้อมงดการออกแรงทุกประเภท
โดยตนยอมรับว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญ พร้อมเตือนนักวิ่งว่าไม่ควรฝืนร่างกายเกินขีดจำกัด เพราะอาจเกิดภาวะอันตรายถึงขั้นไตวายได้จริง พร้อมทิ้งท้ายว่า “ร่างกายมีขีดจำกัด อย่าฝืนจนเกินไปครับ”
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ใช้โซเชียลฯ หลายคนให้กำลังใจและแชร์ต่อเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้นักวิ่งและผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆ ทุกคน