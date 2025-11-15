เก่งกว่าหมอ! ญาติคนไข้ยึดบทบาทพยาบาล แอบปรับน้ำเกลือเอง ชาวเน็ตจวก ”เอาไปรักษาเองที่บ้าน“

เพจ “Dr.Dark" โพสต์ภาพญาติคนไข้ ปรับระดับการให้น้ำเกลือคนไข้ด้วยตัวเอง หวั่นเกิดอันตรายถึงชีวิต ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น แนะให้เอาไปรักษาเองที่บ้าน!
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เพจ “Dr.Dark" โพสต์ภาพญาติคนไข้รายหนึ่ง ขณะกำลังปรับระดับการให้น้ำเกลือคนไข้ด้วยตัวเอง ภายในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เอิ่มมม ญาติปรับน้ำเกลือเอง“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ตำหนิพฤติกรรมญาติรายนี้เป็นจำนวนมาก เช่น เก่งกว่าหมอ เก่งกว่าพยาบาล ก็ญาติคนไข้นี่แหละ ขนลุกคักปู่เอ้ย สาธุ , ทำไมไม่เอาไปรักษาเองที่บ้านวะ เก่งขนาดนี้ , อย่ามา ปรับ เตียง อื่น ด้วยนะ ขอร้อง , เมื่อหมอบอกว่า "หมดขวดนี้กลับบ้านได้เลย" ถ้าทำได้คงเจาะหลอดดื่มไปแล้ว