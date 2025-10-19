CPF สั่ง “เลิกจ้าง” พนักงานเหตุจอดรถขวางทางรถพยาบาล จนผู้ป่วยหัวใจวายดับ

จากเหตุสะเทือนใจ หนุ่มพาแม่มาโรงพยาบาลแต่จอดรถขวางทางรถฉุกเฉิน จนคนไข้วิกฤตหัวใจล้มเหลวเสียชีวิต ล่าสุดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ยืนยันผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานจริง พร้อมประกาศยุติการจ้างทันที ชี้พฤติกรรมไม่สอดคล้องค่านิยมองค์กร และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากกรณี เหตุการณ์สลดหนุ่มกระบะ พาแม่มาโรงพยาบาล แต่จอดรถขวางทางรถฉุกเฉิน รับผู้ป่วยวิกฤต เพื่อส่งต่อไปรักษาเพื่อยื้อชีวิต ลูกสาวทรุดไหว้ขอทาง กว่าจะยอมถอย สุดท้ายคนไข้หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต ด้านโรงพยาบาลชี้แจงเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงกรณีญาติผู้ป่วยนำรถจอดกีดขวางรถพยาบาลจนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้โรงพยาบาลปลายพระยาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ตามที่ตำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (19 ต.ค.) ทราบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของรถกระบะ ได้เป็นพนักงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ได้ออกมาแถลงการณ์ต่อกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า “บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และพบว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้น เป็นพนักงานของบริษัทจริง
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยรอบแล้ว บริษัทเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการดำเนินงานขององค์กร จึงมีมติให้ยุติการจ้างพนักงานรายดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้