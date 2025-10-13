ฮอลลีวูดผวา! OpenAI โชว์หนังสั้น The Quack วิดีโอ AI สารคดีแชมป์วิ่งเป็ดจาก Sora

จากที่เคยเป็นผู้ขาย “ความฝัน” ให้ผู้คนทั่วโลก ฮอลลีวูดกำลังเผชิญคู่แข่งรายใหม่จากฝั่งเทคโนโลยี เมื่อเครื่องจักรสร้างสรรค์ยุคใหม่ชื่อว่า “ปัญญาประดิษฐ์” (AI) ได้เข้ามาท้าทายวงการโดยตรง ล่าสุดเอเจนซี่ผู้ดูแลดาราและศิลปินระดับโลก ออกแถลงการณ์เตือนว่า “Sora” เครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความของ OpenAI กำลังเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิ์ของครีเอเตอร์ทั่วโลก
เอเจนซี่รายนี้คือ Creative Artists Agency (CAA) ซึ่งออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2025 ระบุว่า Sora กำลัง ข้ามเส้นอันตรายระหว่างแรงบันดาลใจกับการลอกเลียนแบบ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างวิดีโอที่สมจริงได้จากเพียงคำสั่งข้อความ ซึ่งอาจมีการนำภาพหรือการแสดงของนักแสดงจริง มาใช้ในการสร้างภาพใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
CAA ตั้งคำถามตรงไปยัง OpenAI ว่ามนุษย์ ทั้งนักเขียน ศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ นักดนตรี และนักกีฬา สมควรได้รับค่าตอบแทนและเครดิตในผลงานของตนหรือไม่? หรือ OpenAI คิดว่าสามารถใช้ผลงานเหล่านั้นโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์?
คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ OpenAI โชว์หนังสั้นเรื่อง The Quack ซึ่งเป็นวิดีโอ AI ความยาว 2 นาทีจาก Sora ที่ให้อารมณ์ภาพยนตร์สารคดีมืออาชีพสุดๆ
***กระแสต้านลามทั่ววงการบันเทิง
CAA ย้ำว่าการควบคุมสิทธิ์ การขออนุญาตใช้ และการชดเชยผลตอบแทนเป็นสิทธิ์พื้นฐานของแรงงานด้านครีเอทีฟผู้สร้างสรรค์ผลงาน และเรียกร้องให้ OpenAI อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับสหภาพแรงงาน ผู้กำหนดนโยบาย และภาครัฐทั่วโลก เพื่อวางกรอบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุค AI
เสียงเรียกร้องนี้สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นในวงการฮอลลีวูดต่อเทคโนโลยี deepfake และเครื่องมือสร้างภาพจำลองนักแสดงที่แทบจะแยกไม่ออกจากของจริง
สำหรับ Sora นั้นเพิ่งเปิดตัวแบบ “เชิญใช้งานเท่านั้น” เมื่อปลายเดือนกันยายน 2025 โดยสามารถสร้างวิดีโอสั้นที่มีทั้งฉากจำลอง ตัวละคร และใบหน้าคนเสมือนจริงได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งบางครั้งคล้ายกับบุคคลมีชื่อเสียงในชีวิตจริง
ฝั่ง แซม อัลต์แมน (Sam Altman) ซีอีโอของ OpenAI ระบุว่ากำลังพัฒนาระบบควบคุมระดับละเอียด (granular controls) เพื่อให้เจ้าของสิทธิ์สามารถเลือกได้ว่าผลงานของแต่ละคนจะถูกใช้ในระบบหรือไม่ รวมถึงเสนอแนวคิดแบ่งรายได้ให้ศิลปินที่อนุญาตให้ AI ใช้ภาพลักษณ์ของตน
แต่หลายฝ่ายยังไม่มั่นใจ โดยเฉพาะดิสนีย์ (Disney) ที่ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลหรือคาแรกเตอร์ของบริษัทถูกรวมในฐานข้อมูลฝึก Sora เนื่องจากกังวลต่อ “การลดคุณค่าของแบรนด์” และความเสี่ยงจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
นอกจาก CAA แล้ว เอเจนซี่รายใหญ่อื่นอย่าง WME ก็ออกมาขอให้ลูกค้าของบริษัทถอดงานออกจากชุดข้อมูลฝึกของ AI ด้วย ขณะที่ Motion Picture Association (MPA) ก็ เรียกร้องให้ OpenAI ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด
*** Sora ล้านโหลด
แม้จะอยู่ในช่วงทดสอบแบบจำกัด Sora ก็สร้างกระแสได้อย่างรวดเร็ว โดยมียอดดาวน์โหลดทะลุ 1 ล้านครั้งภายใน 5 วัน เฉพาะในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งเร็วกว่า ChatGPT ตอนเปิดตัวเสียอีก
ล่าสุด มีผู้ใช้สังเกตว่า Sora เริ่มปฏิเสธคำสั่งที่พาดพิงถึงทรัพย์สินทางปัญญาของค่ายภาพยนตร์รายใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทอาจกำลังปรับนโยบายหลังเจอกระแสต้านอย่างหนักจากฮอลลีวูด
นอกจากนี้ Sora ยังเปิดตัววิดีโอใหม่เพื่อพิสูจน์ว่าข้อความคำสั่งสามารถเป็นกล้องถ่ายวิดีโอได้ วิดีโอตัวอย่างที่โดดเด่นมีชื่อว่า The Quack หนังสั้น 2 นาทีเกี่ยวกับนักแข่งวิ่งเป็ด ที่แสดงให้เห็นศักยภาพใหม่ของ AI ในด้านการผสานความสมจริง เสียง และจังหวะภาพอย่างไร้ที่ติ โดยไม่มีนักแสดงหรือกล้องถ่ายทำใดๆ ทั้งสิ้น
เพียงแค่ “พิมพ์คำสั่ง” หรือคุยกับระบบ Sora สามารถผสานภาพใบหน้าและเสียงจริงเข้ากับฉากจำลองได้แนบเนียน แถมยังเก่งเรื่องระบบฟิสิกส์ที่เข้าใจแรงชน การเคลื่อนไหว และสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็เอื้อต่อวัฒนธรรมใช้ภาพซ้ำและผสมหรือ “รีมิกซ์” ที่ให้ผู้ใช้ดัดแปลงภาพและสไตล์ต่อยอดในชุมชน Sora
ที่สุดแล้ว จาก AI ที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือสร้างสรรค์ วันนี้กำลังเพิ่มความสามารถจนกลายเป็นสตูดิโอภาพยนตร์ แบบครบจบในตัวเองได้ แต่คำถามคือ นี่คืออนาคตของวงการหนังสั้น หรือจุดเริ่มต้นของศึกระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรสร้างฝัน ที่ทำให้ฮอลลีวูดต้องผวากับอนาคตที่กำลังจะมาถึง.