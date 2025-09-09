iPhone Air บางเฉียบ แต่แรงพอไหม? เกมใหม่ของ Apple ในวันที่คู่แข่งวิ่งนำด้วย AI

ก่อนหน้างานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอปเปิล (Apple) จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายนนี้ โลกคาดหวังว่า iPhone กำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
ปีนี้ไลน์อัปของ Apple ถูกคาดหมายว่าจะมีถึง 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 17, iPhone 17 Air รุ่นใหม่ที่บางและเบาเป็นพิเศษ, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max
ที่สำคัญ Apple มีแนวโน้มที่จะยกเลิก iPhone Plus เพื่อแทนที่ด้วย iPhone Air โดยตรง ซึ่งทั้งหมดนี้ยังต้องรอการยืนยันอีกครั้ง
***iPhone Air บางเฉียบ แต่...
ข่าวลือระบุว่า iPhone Air จะมาพร้อมดีไซน์ที่บางที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำ iPhone มา แต่การทำให้เครื่องเบาและบางลง ย่อมตามมาด้วยข้อจำกัด เช่น แบตเตอรีที่เล็กลง และจำนวนกล้องที่อาจลดเหลือเพียงตัวเดียว
สิ่งที่น่าสนใจคือ ราคา iPhone Air อาจเปิดตัวที่ 1,099 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ารุ่น Plus ที่เคยขายแค่ 899 ดอลลาร์ ทำให้ผู้บริโภคต้องชั่งใจว่า จะยอมจ่ายเพิ่มเพื่อได้เครื่องบางขึ้น แต่ได้สเปกบางอย่างที่น้อยกว่า หรือจะเลือกจ่ายเพิ่มอีกนิดไปเล่นรุ่น Pro ที่ครบเครื่องกว่าเลย
นักวิเคราะห์บางรายถึงกับบอกว่า นี่คือเกมเสี่ยงของ Apple เพราะถ้าวางราคาไม่สมดุล ผู้บริโภคอาจสับสนว่าควรซื้อรุ่นไหนดี
***iPhone 17 ตัวจริงเปลี่ยนเกม
ผู้เชี่ยวชาญคาดกันว่า iPhone 17 รุ่นมาตรฐาน อาจได้รับการอัปเกรดใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี โดยหนึ่งในข่าวที่มาแรงคือหน้าจอ ProMotion 120Hz ซึ่งเคยเป็นฟีเจอร์เฉพาะรุ่น Pro กำลังจะถูกนำมาให้กับรุ่นปกติ
หากข่าวลือเป็นจริง จะถือเป็นการปิดจุดอ่อนสำคัญที่ผู้คนบ่นมาตลอด และอาจทำให้คนหันมาเลือก iPhone รุ่นปกติแทนการซื้อรุ่น Pro ได้เลย อย่างไรก็ตาม นี่เองที่ทำให้หลายคนมองว่า คู่แข่งที่ Apple ต้องระวังมากที่สุดอาจไม่ใช่ Samsung หรือ Google แต่เป็นตัว Apple เอง เพราะหาก iPhone 17 ดีเกินไป ก็อาจไปกินยอดขายของรุ่น Pro เสียเอง ซึ่งถ้าคิดในมุมบวก Apple ก็อาจ “กินรวบ” ได้ทั้งจากคู่แข่งและผู้ใช้รุ่น Pro ที่เปลี่ยนใจลงมา
***ลุ้นชนคู่แข่ง
หากย้อนไปดูสมาร์ทโฟนจากแบรนด์คู่แข่งในตลาด พบว่า Samsung Galaxy S25 Edge เคยเปิดตัวด้วยแนวคิดเครื่องบางพิเศษเช่นเดียวกัน แต่กลับต้องเจอคำวิจารณ์ว่าแม้ถือแล้วเบาสบาย ก็ต้องแลกด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็กและราคาที่รู้สึกไม่คุ้มค่า
สำหรับ Google Pixel 10 ที่เปิดตัวมาก่อนพร้อมผู้ช่วย Gemini และโชว์พลัง AI จัดเต็ม ก็อาจจะมีจุดแข็งที่ต่างจาก Apple ที่อาจเลือกเน้นฮาร์ดแวร์และดีไซน์มากกว่า AI ในปีนี้ เพราะยังไม่พร้อมจะปล่อยฟีเจอร์ AI ใหญ่ออกมา
คำถามคือ แนวทางของ Apple จะได้ผลดีเหมือนที่ MacBook Air และ iPad Air เคยทำได้ หรือจะซ้ำรอย Samsung Galaxy S25 Edge ที่ไม่สามารถสร้างฐานในตลาดได้ดีเท่าที่ควร จุดนี้อาจต้องพิจารณาราคาและสถานะเศรษฐกิจคู่ไปด้วย เพราะต้องอย่าลืมว่าในปีนี้ ผู้บริโภคทั่วโลกจับจ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น เมื่อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งใช้ได้นานหลายปี และยังมีแรงกดดันจากภาษีนำเข้าในสหรัฐฯ ที่อาจทำให้ Apple ต้องตั้งราคาสูงขึ้น ดังนั้นถ้า Apple ไม่สามารถอธิบายชัดเจนว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร ทำไมผู้บริโภคควรเลือกซื้อ? ก็มีโอกาสสูงที่คนจะลังเลและรอไปก่อน
ทั้งหมดนี้แปลว่าการเปิดตัว iPhone 17 และ iPhone Air ครั้งนี้ ย่อมเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Apple ในการเล่นเกมใหม่ในวันที่คู่แข่งวิ่งเร็วเหลือเกิน.