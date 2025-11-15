จอมโทรคุย! "อันวาร์" ยกหูหา "ทรัมป์" บอกพร้อมจัดเจรจาไทย-กัมพูชา ยันสองชาติถอนทหารแล้ว ยินดีบทบาทผู้นำสหรัฐฯ

"อันวาร์" โทรหารือ "ทรัมป์" บอกพร้อมจัดเจรจาไทย-กัมพูชา ใช้แนวทางการทูตแก้ปัญหา อ้างทั้งสองฝ่ายกำลังจากชายแดนแล้วตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ยินดีกับทบาทผู้นำสหรัฐฯ ที่ได้ติดต่อนายกฯ ทั้งสองประเทศให้มั่นใจว่าความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไข
วันที่ 14 พ.ย. เมื่อเวลา 22.11 น. นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Anwar Ibrahim ว่า
"เมื่อสักครู่นี้ ผมได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับชายแดนกัมพูชา-ไทย
"ผมแสดงความพร้อมที่จะใช้การเจรจาและความพยายามทางการทูตต่อไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
"ผมขอย้ำว่าทั้งสองประเทศได้ถอนกำลังทหารออกจากชายแดนแล้ว ตามแนวทางที่ตกลงกันภายใต้กรอบข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์
"ดังนั้น ผมจึงยินดีกับบทบาทที่แข็งขันของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งได้ติดต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความขัดแย้งใดๆ จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความมั่นคงและความสามัคคีในภูมิภาค" นายอันวาร์ กล่าว