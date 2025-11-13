"อันวาร์" ยกหูคุย "อนุทิน-ฮุน มาเนต" พร้อมเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อเดินหน้าปฏิญญาสันติภาพ

วันที่ 13 พ.ย.เมื่อเวลา 22.02 น.นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Anwar Ibrahim ว่า
"ผมได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล แห่งไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างสันติภาพหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนร่วมกัน
"ผู้นำทั้งสองได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกและยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการแสวงหาแนวทางแก้ไขโดยสันติตามความเข้าใจที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์
"ผมขอย้ำจุดยืนของมาเลเซียว่ามิตรภาพและการหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศจะต้องได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ ผมยังได้แสดงความพร้อมที่จะดำเนินบทบาทของเราในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการกำหนดเส้นทางสู่สันติภาพนี้ต่อไป
"นายกรัฐมนตรีทั้งสองแสดงความขอบคุณต่อจุดยืนของมาเลเซียและความรับผิดชอบที่เราแบกรับ ไม่เพียงแต่ในฐานะประธานอาเซียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในฐานะมิตรและเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาค
"ขอให้ทั้งสองประเทศยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพตามแนวชายแดน เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคและความปลอดภัยของประชาชน" นายอันวาร์ กล่าว