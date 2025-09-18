“อันวาร์” โทรหา “อนุทิน” คุยปมชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำอย่าสร้างความตึงเครียด ควรนำทุกประเด็นขึ้นโต๊ะ JBC

นายกฯ มาเลเซียโทร.หา “อนุทิน” เชิญไปเยือนหลังรับตำแหน่งนายกฯ พร้อมหารือปมชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำให้รักษาสันติภาพ ไม่ก่อความตึงเครียด นำทุกประเด็นขึ้นสู่โต๊ะเจรจา JBC
วันนี้(18 ก.ย.) เมื่อเวลา 21.36 น.ในเฟซบุ๊ก Anwar Ibrahim ของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียน มีการโพสต์ข้อความว่า “เย็นวันนี้ ผมได้พูดคุยกับเพื่อนของผม อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเดินทางเยือนมาเลเซียหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
“เราได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ผมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทุกฝ่ายในการรักษาสันติภาพและไม่ยอมให้ความแตกต่างใดๆ ก่อให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น
“ผมขอเรียกร้องให้ทุกประเด็นถูกนำเข้าสู่โต๊ะเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) มาเลเซียเชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งการเจรจา การทูต และความเข้าใจเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค” นายอันวาร์ กล่าว