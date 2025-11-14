DPU ปลุกพลังสายสุขภาพ เปิดโลกการเรียนรู้จริงใน Open House 2025 ดึงนักเรียนสัมผัส 6 คณะ/วิทยาลัยสายสุขภาพ–ความงามแบบครบวงจร พร้อมก้าวสู่อาชีพดาวรุ่งแห่งยุค Wellness

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดงาน “DPU Open House 2025 : UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้จากของจริง ลงมือทำจริง” เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้สำรวจเส้นทางอาชีพผ่าน 5 Clusters ที่สะท้อนเทรนด์อาชีพของโลกยุคใหม่ โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ CLUSTER WELLNESS ที่นำเสนออาชีพด้านสุขภาพแห่งอนาคตแบบครบวงจร ตั้งแต่สายการแพทย์ การบำบัด สมุนไพร การดูแลเชิงป้องกัน ไปจนถึง Health Innovation และ Beauty Tech ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในกระแส Wellness Economy โดยมี 6 คณะและวิทยาลัยด้านสุขภาพของ DPU ร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw), วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส (CHW), วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ (NS), คณะเทคนิคการแพทย์ (MT), คณะกายภาพบำบัด (PT) และ วิทยาลัยทัศนมาตรศาสตร์ (OD)
บรรยากาศตลอดทั้งวัน มีนักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การวิเคราะห์ผิว การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร การทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตลอดจนการทดลองใช้เทคโนโลยีสุขภาพสมัยใหม่ พร้อมพูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษารุ่นพี่อย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกกิจกรรมออกแบบมาให้นักเรียนมองเห็นภาพการทำงานจริงของบุคลากรสุขภาพยุคใหม่ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความงาม และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ค้นพบศักยภาพและเส้นทางอาชีพที่ใช่ได้ชัดเจนมากขึ้น
เริ่มจาก วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ ได้เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนในงาน DPU Open House 2025 ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้และปฏิบัติการแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดของวิทยาลัย โดยปีนี้ได้ออกแบบกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้ “ลองจริง–เห็นจริง–เข้าใจจริง” ตั้งแต่การตรวจสมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่อง InBody การผสมเอสเซนส์ไฮยาลูรอนสูตรเฉพาะของตัวเอง การตรวจวิเคราะห์ผิวหน้าแบบ 3 มิติ ไปจนถึงกิจกรรมวิเคราะห์โหงวเฮ้งและแต่งหน้าเสริมบุคลิก กิจกรรมทั้งหมดช่วยให้น้อง ๆ เห็นภาพการเรียนและเส้นทางอาชีพด้านสุขภาพ-ความงามได้อย่างชัดเจนและสนุกสนานไปพร้อมกัน
นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร อาทิ Beauty Buffet, APEX Hospital & Clinics และ REVOMED THAILAND ที่มาร่วมให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ โอกาสฝึกงาน และเส้นทางอาชีพในสายสุขภาพ–ความงาม ที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง โดยในปีนี้คณะปรับรูปแบบฐานการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายขึ้น รวมถึงเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นว่า “สายสุขภาพและความงาม” เป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตไกลและเปิดกว้างสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
อีกด้านหนึ่ง วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส เปิดสองโซนกิจกรรมหลัก โดยโซนแรกที่อาคาร 7 นำเสนอผลิตภัณฑ์ชาชะลอวัยทั้ง 7 สูตร พร้อมบริการนวดเสริมสุขภาพสมอง (Smart Brain) และการนวดตามแนวเส้นประธานสิบ โดยมีนักศึกษาปี 1 ร่วมสาธิตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนไทย ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นดูแลคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน ส่วนอาคาร 10 มีกิจกรรมฐานเวชกรรมและการตรวจวินิจฉัย ฐานน้ำสมุนไพร 3 สูตร และฐานเวชสำอางสมุนไพรที่ให้นักเรียนได้ทำสครับจากกากกาแฟและกุหลาบ พร้อมฐานทดลองด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม ได้แก่ เวิร์กช็อปทำอายครีม และมิกซ์เบอร์รี่ดริ้งก์ที่น้อง ๆ สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้่
กิจกรรมทุกฐานถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหัวใจของหลักสูตร ที่มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ เวชกรรม สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย และหัตถกรรมการแพทย์แผนไทย ภายในงานยังมีบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น เอสเซนส์ โลชั่น เซรั่ม สครับ และผงสมุนไพรหลากหลายสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพรวมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามอย่างชัดเจน ได้เข้าใจว่าการแพทย์แผนไทยและงานสมุนไพรสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จริงในหลากหลายรูปแบบ
หนึ่งในจุดเด่นของวิทยาลัยคือการมีโรงงานต้นแบบ Pilot Plant มาตรฐาน GMP ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตจริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ควบคู่กับแนวคิด “หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งโปรเจกต์” ที่ช่วยให้นักศึกษาฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การคิดสูตรจนถึงรูปแบบสำเร็จ พร้อมเข้าใจหลักการตลาดและการต่อยอดธุรกิจ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับธีมประจำปีของมหาวิทยาลัย “การค้นหาศักยภาพในตัวเอง” และแนวคิด “สมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ” ที่ชี้ให้เห็นเส้นทางการเติบโตของผู้เรียนในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอนาคต
ขณะที่ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ จัด 4 ฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเพื่อถ่ายทอดภาพการเรียนพยาบาลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ หุ่นจำลองทางคลินิก ไปจนถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและ Soft Skills โดยฐานกิจกรรมประกอบด้วย Power of Care ถ่ายทอดประสบการณ์ผู้ป่วยจริง การฝึกทำ CPR และใช้เครื่อง AED การถ่ายภาพร่วมกับเทคโนโลยี AI และการสาธิตหุ่นเสมือนจริงสำหรับฝึกดูแลผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมมองเห็นเส้นทางการเรียนและทักษะที่นิสิตพยาบาลต้องฝึกฝนก่อนออกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล
ส่วนคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดโลกห้องแล็บทางการแพทย์ให้นักเรียนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ ฐานโลหิตวิทยา ทดลองเจาะเลือดและตรวจหมู่เลือด ฐานบริการโลหิต เรียนรู้กระบวนการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย ฐานปรสิตวิทยา ดูตัวอย่างพยาธิและเชื้อมาลาเรียใต้กล้อง และฐานจุลชีววิทยา ฝึกส่องแบคทีเรีย–เชื้อรา รวมถึงเทคนิค Streak Plate ซึ่งหลังจบกิจกรรม นักเรียนได้ร่วมเล่นเกม Kahoot ชิงรางวัล พร้อมรับ e-certificate ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่ปี 1 คอยให้คำแนะนำ หลายคนให้ความเห็นว่า การได้เห็นพยาธิ เชื้อรา และจุลชีพแบบของจริง ช่วยให้เข้าใจการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์มากขึ้น และรู้สึกสนใจในสาขาวิชาชีพนี้
คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ แม้อาคารเฉพาะทางกำลังก่อสร้าง แต่เครื่องมือสำคัญ เช่น กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่นใหม่ล่าสุด ก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วน หลักสูตรยังโดดเด่นด้านเวชศาสตร์ป้องกัน–ชะลอวัย และการสร้างผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เพราะผู้เรียนที่จบพร้อมใบประกอบวิชาชีพสามารถต่อยอดเปิด “คลินิกเทคนิคการแพทย์” ของตนเองได้ในอนาคต
ในฝั่งของคณะกายภาพบำบัด กิจกรรมทดลองปฏิบัติได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน โดยเริ่มจากการพาชมห้องปฏิบัติการทั้ง 3 ห้อง ที่ติดตั้งเครื่องมือกายภาพบำบัดนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนเห็นบรรยากาศการเรียนรู้จริง ก่อนเข้าสู่ฐานสาธิตการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟู ที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาธิตและให้นักเรียนได้ทดลองติดอุปกรณ์ด้วยตนเอง ฐานถัดมาคือการทดสอบการทรงตัวและสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของนักกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งผู้สูงอายุ ผู้บาดเจ็บ และนักกีฬา ปิดท้ายด้วยฐานเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมเทคนิคการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพเส้นทางอาชีพในอนาคตได้อย่างครบถ้วน
โดยจุดเด่นของหลักสูตรกายภาพบำบัด DPU คือการเสริม “ทักษะผู้ประกอบการ” ควบคู่กับวิชาชีพ ผ่าน “คลินิกกายภาพบำบัดต้นแบบ” ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตั้งแต่การเปิดคลินิกไปจนถึงการบริหารงานจริง ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจสุขภาพอย่างแท้จริง โดยคณะเตรียมเปิดรับนักศึกษาอย่างเป็นทางการในปีหน้า พร้อมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจตั้งแต่ช่วงมีนาคม–เมษายน 2569
และเพื่อเติมเต็มภาพรวมสายสุขภาพอย่างครบถ้วน วิทยาลัยทัศนมาตรศาสตร์ ได้เชิญชวนน้อง ๆ เปิดโลก “หมอสายตา” ผ่านกิจกรรมทดลองตรวจวัดสายตาเบื้องต้น โดยให้นักเรียนได้ลองใช้เครื่องมือจริงในคลินิกสายตา พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจบทบาทของนักทัศนมาตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความต้องการบุคลากรสูง และเป็นเส้นทางอาชีพที่มั่นคงในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพดวงตามากขึ้น
ด้าน นายธัญธร อาดัม หรือ “น้องซา” นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน DPU Open House 2025 พร้อมเพื่อน เล่าว่า ตนสนใจสายงานด้านสุขภาพและความงามเป็นพิเศษ เพราะตั้งใจอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอนาคต จึงต้องการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจความงาม ซึ่งการมาเยี่ยมชมกิจกรรมของ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ ช่วยเปิดมุมมองใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะเวิร์กช็อปที่ได้ทดลองดูส่วนผสม ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละฐาน ทำให้เข้าใจว่า “ส่วนผสมแบบไหนเหมาะกับผิวอะไร และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นสูตรของตัวเองได้” ยิ่งมั่นใจว่าหากได้มาเรียนที่นี่ จะสามารถพัฒนาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
“เป็นครั้งที่ 2 ที่มางาน Open House ที่ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ DPU และมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาต่อที่นี่ เพราะหลักสูตรตอบโจทย์เส้นทางอาชีพที่ฝันไว้ครบทุกมิติ ตั้งแต่การเรียนรู้ส่วนผสม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ บวกกับการเดินทางที่สะดวก บรรยากาศดี และสังคมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเติบโตในสายสุขภาพและความงามอย่างแท้จริง” นักเรียนที่เข้าชมงาน DPU Open House 2025 กล่าว
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลากหลายองค์กร ทั้งในภาคการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด และค่ายเพลง BOXX Music, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, เถ้าแก่น้อย, ฮาร์ทบีท, ถั่วลิสงโก๋แก่, ซีเล็คทูน่า, แลคตาซอย, Major Cineplex, Blu-O Rhythm & Bowl, เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) และ Viu Thailand ที่ร่วมสร้างสีสันผ่านกิจกรรมและของรางวัลพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก