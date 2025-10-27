“กัลเดอร์มา” เปิดเวที GAIN Business CEO Forum ดึงกูรูแถวหน้าของไทย ถอดรหัสกลยุทธ์บริหารคนและขับเคลื่อนธุรกิจความงามสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในยุค AI

กรุงเทพฯ – กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลผิวและความงามระดับสากล จัดงาน “GAIN Business CEO Forum” ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญของไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจความงามในยุค AI ภายใต้ธีม “SHAPE UP & GLOW ON: Aesthetics Business in the AI Era by People & Profitability Management” งานนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติจากนักวิชาการ ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมกรณีศึกษาที่สามารถนำ AI มาเสริมศักยภาพบุคลากรและสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับคลินิกความงาม โดยเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้และถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนบรรทัดฐานใหม่ของนวัตกรรมธุรกิจและความสำเร็จในแวดวงความงามไทยอย่างยั่งยืน
ภก. พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการแฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “ในยุคที่ AI และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก การบริหารธุรกิจคลินิกความงามให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างรายได้ให้เติบโตเพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริหารต้องเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยหัวใจสำคัญคือ การนำเทคโนโลยี AI และ Deep-Tech มาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาและบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแพทย์ประจำคลินิก พนักงานในองค์กร และพนักงานประจำสาขา เพราะ ‘คน’ และ ‘AI’ คือหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องลงทุนในเครื่องมือ AI ที่ช่วยตอบโจทย์การปฏิบัติงานแต่ละประเภท พร้อมอัปสกิลพนักงานทุกระดับให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้คลินิกเข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตรงจุด และยกระดับการทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำ และยืดหยุ่นยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พนักงาน และลูกค้า และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ”
GAIN Business CEO Forum จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ SHAPE UP & GLOW ON Aesthetics Business in AI Era by People & Profitability Management โดยเชิญกูรูชั้นนำของไทยมาร่วมแบ่งปันความรู้และแนวทางการบริหารธุรกิจในยุค AI ให้กับธุรกิจคลินิกความงาม ได้แก่ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง Slingshot Group โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน และภูมิรัฐศาสตร์ มาร่วมเป็นพิธีกรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ
• GLOW ON Your Business by Profitability Management in AI Era นำเสนอแนวทางการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเครื่องมือ AI ที่จะมาช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ด้วยกลยุทธ์การตลาด 3 แนวทาง ได้แก่ Less but More น้อยแต่มาก: วางกลยุทธ์ราคาและมอบบริการที่ตรงใจตั้งแต่ครั้งแรก Deep but Wide: ลึกแต่กว้าง เจาะลึกลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงต่อยอดและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ผ่านการบอกต่อความประทับใจ Quiet but Loud เงียบแต่ดัง: ใช้เครื่องมือ AI ในการทำโฆษณากระตุ้นการขายที่มีข้อความที่ตรงใจ ส่งไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่เหมาะสม ที่สำคัญต้องใช้เครื่องมือให้ตรงกับประเภทของงาน เช่น ใช้เครื่องมือ Rytr คิดชื่อและสโลแกน, Deepbrain สร้างพรีเซนเทชัน, HeyGen สำหรับเปลี่ยนภาษาพูดในคลิปวิดีโอ, Microsoft Designer สำหรับสร้างภาพและคอนเทนต์กราฟิก และ Google Performance Max สำหรับยิงโฆษณา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริการ นักการตลาด และพนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผศ. ดร.เอกก์ กล่าวว่า “หนึ่งในเทรนด์ความงามที่น่าจับตามองคือ Fast Aesthetic ความงามที่เปลี่ยนไปตามกระแสอย่างรวดเร็ว ซึ่ง AI จะเป็นเครื่องมือทำการตลาดที่ช่วยให้เราช่วงชิงยอดขายท่ามกลางเศรษฐกิจที่ท้าทาย อย่ากลัวที่จะใช้ เพราะเครื่องมือ AI ต้องลองใช้จึงจะใช้เป็น และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
• GLOW ON Your Business by People Management in AI Era แม้ปัจจุบันจะก้าวสู่ยุค AI แต่ “คน” ยังเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการอย่างธุรกิจคลินิกความงาม การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ อย่าทำเพียงแค่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าแต่ต้องให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจเกินความคาดหวัง โดยสร้างการแตกต่างด้วยการมอบบริการ 3 ระดับ 1. ให้บริการลูกค้าครบถ้วนตามมาตรฐาน (Basic) 2. ให้บริการที่ดี มีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง (Expect) 3. สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมายของลูกค้า (Delight & Unexpected) ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดทั้ง 3 สิ่งได้ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ชัดเจน คนที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้ได้ และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้กลยุทธ์เป็นไปได้จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นายอภิวุฒิ กล่าวว่า “เครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังและต้นทุนถูกที่สุด คือ Word of Mouth ซึ่งลูกค้าจะบอกต่อความประทับใจต่อเมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์ที่เกินความคาดหมาย ดังนั้นพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างมาก ธุรกิจควรลงทุนในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมดึงพลังทีมงานเข้ามาสร้างความประทับใจและผลักดันความสำเร็จได้ทันทีเมื่อถึงเวลา”
นอกจากนี้ ยังมีช่วงเสวนาพิเศษในหัวข้อ SHAPE UP Your Management Style, Inspired by CEO Point-of-View โดย นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MAGURO Group ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ วางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้แตกต่างและเป็นที่รู้จัก การขยายธุรกิจ และขับเคลื่อนธุรกิจจนเติบโตเป็นบริษัทมหาชน พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และการบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสม
“เจ้าของธุรกิจไม่ควรยืนมองจากหอคอย แต่ควรลงมามองว่าพนักงานแต่ละตำแหน่งต้องการอะไร เพราะถ้าเราบริหารคนได้ดี คนเหล่านั้นจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า ไม่เพียงเท่านี้ ต้องสนับสนุนให้พวกเขาใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ช่วย ลดความซับซ้อนและประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะพนักงานที่สามารถใช้ AI ได้อย่างคล่องแคล่ว คือพนักงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานอย่างแท้จริง” นายจักรกฤติ กล่าวสรุป