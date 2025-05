DPU เปิดบ้านต้อนรับคณะ วกส. ตอกย้ำบทบาทผู้นำ Wellness และนวัตกรรมไทย สู่เศรษฐกิจยั่งยืน

การเยี่ยมชมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Wellness และ Anti-aging รวมถึงนำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนา DPU สู่การเป็น "ศูนย์กลางแห่งสุขภาพอนาคต" ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของคนไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะเป็น "ศูนย์กลางแห่งสุขภาพด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ฟื้นฟู" และผู้นำด้าน Wellness และ Anti-aging อย่างครบวงจร โดยการให้ความสำคัญกับแนวคิดหลักที่ว่า "Preventive and regenerative medicine" คือ การสร้างสุขภาวะที่ดีเริ่มตั้งแต่การป้องกันและต่อยอดด้วยการฟื้นฟูผศ. ดร.พัทธนันท์ ระบุอีกว่า "สุขภาพไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการรักษา แต่หมายถึง Wellness คือสุขภาวะที่รวมเอา Body, Mind, และ Soul เข้ามาเป็นองค์ประกอบโดยรวม” เป้าหมายของ Wellness ในแบบฉบับ DPU คือการเน้นการป้องกันก่อนที่จะป่วย เพื่อให้ผู้คนสามารถ "แก่ได้อย่างมีความสุข" และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ แม้ในวัย 70-80 ปี ก็ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การดูแลสุขภาพในมิติเวชศาสตร์ชะลอวัยยังรวมถึงการปรับพฤติกรรมการบริโภค โดยเน้นหลัก "กินอาหารเป็นยา" เพื่อให้สารอาหารช่วยฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ ซึ่งแนวทางนี้ไม่เพียงชะลอวัย แต่ยังลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆรองอธิการบดี ยังเปิดเผยถึงแนวทางการรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้ลงทุน 600 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยกำลังก่อสร้างอาคารใหม่ขนาดประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็น "ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย" สำหรับ 6 คณะและวิทยาลัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเวลเนส เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด ฯลฯทั้งนี้ "วัตถุประสงค์ของเราต้องการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคมและประเทศในระยะยาวไปพร้อมๆ กับการยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง” อาคารแล็บแห่งใหม่นี้มี ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศผศ. ดร.พัทธนันท์ ระบุอีกว่า “เราต้องเตรียมรับมือกับแนวโน้มอัตราการเกิดของไทยที่ลดลงจาก 1 ล้านคนต่อปี เหลือเพียง 500,000 คนในปัจจุบัน และอีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรไทย 3 ใน 10 จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัย การผลิตบุคลากรสุขภาพรุ่นใหม่จึงเป็นพันธกิจสำคัญ”ขณะเดียวกัน อาคารโรงพยาบาลเดิมของมหาวิทยาลัยก็กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็น “โรงพยาบาลต้นแบบด้าน Wellness และ Anti-aging” โดยเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไทยและอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน DPU มีคณะและวิทยาลัยรวม 19 แห่ง จากเดิมที่เน้นสายสังคมศาสตร์ได้ขยายไปสู่สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในสายสุขภาพ พร้อมทั้งผลักดันหลักสูตรนานาชาติรองรับนักศึกษาต่างชาตินอกจากวิสัยทัศน์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน DPU ยังมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมขับเคลื่อนอนาคตสุขภาพไทย อาทิ ผศ. นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม Open House และยังเป็นประธานรุ่น วกส. รุ่นที่ 6 ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของ DPU ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ โดยมองว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ (Connection) คือ “สิ่งสำคัญในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่” และ "ความรู้นี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติดีขึ้น"ผศ. นพ.มาศ ยังเสริมว่า DPU เป็นสถาบันที่กล้า "คิดและลงมือทำ" โดยใช้จุดแข็งจาก 6 วิทยาลัยและคณะสายสุขภาพ สอดคล้องกับแนวทางการขยายคณะสู่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ เพื่อตอกย้ำการเป็น "ศูนย์กลางแห่งสุขภาพอนาคต" วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการได้บุกเบิกหลักสูตร Anti-aging and Regenerative Medicine (ปริญญาโท) และ Aesthetic Medicine รวมถึงพัฒนาหลักสูตร Integrative Nutritional Medicine (ปริญญาโทและเอก) และ Management in Health and Beauty ซึ่งหลักสูตรกลุ่มนี้เป็นหลักสูตรใหม่และเป็นหลักสูตรที่มีทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรด้าน Wellness ที่ครบวงจรที่สุดในไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติด้านคณบดีวิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส (CHW) ผู้ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 12 ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรระดับโลกโดยองค์การสหประชาชาติ ได้เล่าถึง การขับเคลื่อนพัฒนา นวัตกรรมสมุนไพรไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยได้บุกเบิกการวิจัย ยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรค NCDs ด้วยตำรับแผนไทยที่ได้รับการพัฒนาและยอมรับในระดับสากล ทำให้มั่นใจว่าไทยจะเป็นผู้นำโลกด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรวิทยาลัยฯ จึงได้มุ่งเน้น "สร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสุขภาพและสมุนไพร" โดยอาศัย Know-how ขั้นสูงและจุดแข็งของประเทศ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, อาหารสุขภาพและอาหารอนาคต และกำลังพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตร์สมุนไพร เพื่อให้สอดรับกับศักยภาพของไทยรศ.ดร.ภก.สุรพจน์ ยังชี้ว่า "ตลาด Wellness ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 6.3 ล้านล้านเหรียญในปี 2023 ซึ่งการแพทย์แผนไทยจะเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำด้าน Health & Beauty, Nutrition และ Precision Medicine" โดยเน้นแนวคิด "Green Concept" เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และครอบคลุมถึงการพัฒนา Green Clinic ซึ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยระดับพรีเมียม และมีแผนต่อยอดไปสู่ Green Pharmacy ร้านยาที่เน้นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและธรรมชาติ ในอาคารใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปีหน้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา หุ่นยนต์ AI นวดรักษาโรคขั้นสูงตามศาสตร์เส้นประธาน 10 ซึ่งจะเป็นต้นแบบแรกของโลกที่ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย พร้อมเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยระดับพรีเมียม ที่สามารถรักษาโรคเรื้อรัง เช่น NCDs และ Office Syndrome ได้นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพผ่านนวัตกรรมทางการแพทย์และสมุนไพร ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้เน้นย้ำถึง บทบาทสำคัญของกฎหมายในยุค "Triple Disruption" ซึ่งรวมถึง Digital Transformation, ผลกระทบจากโรค COVID-19 และมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสุขภาพธุรกิจสุขภาพต้องมี กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคง หนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนบทบาทของกฎหมายคือคดี "เจอ จ่าย จบ" ซึ่งเป็นประกันโควิดที่มีข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ทีมงานของ ดร.สุทธิพล ได้ดำเนินคดีจนได้รับชัยชนะ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกฎหมายในการ ปกป้องสิทธิของประชาชนและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจเพื่อให้ธุรกิจสุขภาพสามารถเติบโตในยุคดิจิทัล DPU ได้เปิดหลักสูตร LBA (Law for Business Administration) ซึ่งเป็นหลักสูตร Hybrid 2 ปี สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์แต่ต้องการองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อบริหารธุรกิจ หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี"กฎหมายไม่ใช่เป็นแค่เพียงเครื่องมือในการป้องกันตัวเอง แต่เป็นกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกเพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน" ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ ภายหลังจากการนำเสนอคณะผู้บริหารจาก วกส. ยังได้มีโอกาสซักถามและเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และงานวิจัยของวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส และคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน และพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์