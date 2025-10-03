SKYWORTH PV จับมือ Solve System ลงนาม MOU พัฒนาโครงการโซลาร์ 120MW และโซลาร์โฮม 30MW ในไทย

SKYWORTH กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 37 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมธุรกิจหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในครัวเรือน ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ การให้บริการที่สอดคล้องกับชีวิตยุคใหม่ ก่อนขยายสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มตัว ด้วยการก่อตั้งแบรนด์ SKYWORTH Photovoltaic (SKYWORTH PV) มุ่งพัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ EPC โดยนำเสนอแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน โครงยึดติดตั้ง และบริการด้านวิศวกรรม ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าภาคที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจ
ล่าสุด SKYWORTH PV ได้ประกาศจับมือกับ Solve System Group ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลังงาน จัดพิธี ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) : โครงการ 120 เมกะวัตต์ และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้าน Solar Home ขนาด 30 เมกะวัตต์ เพื่อผนึกกำลัง พัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักของการดำเนินงาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย แต่ยังตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศไทย-จีน ในการยกระดับสู่การเป็น “ฮับด้านพลังงานหมุนเวียน” ในภูมิภาค
นางสาวว่านเฟย ฉู (Ms Wanfei Qu) ประธานฝ่ายสารสนเทศของสกายเวิร์ท กรุ๊ป, ผู้อำนวยการและซีอีโอของสกายเวิร์ท พีวี และประธานบริษัทบริษัท สกายเวิร์ท รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เผยถึงที่มาของความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในช่วงเวลาสำคัญนี้ ในโอกาสที่จีนและไทยเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี ตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้สานสร้างสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพลังงานสะอาดจะเป็นหนึ่งในทิศทางที่มีศักยภาพที่สุดที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงนาม แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรไทยเพื่อบทบาทใหม่แห่งความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระหว่างจีนและไทย
ความร่วมมือนี้ SKYWORTH PV จะสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และบริการโซลาร์ รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิค ส่วน Solve System จะเป็นผู้ดำเนินงานในตลาดภูมิภาค เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุด และให้เกิดความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาด ราคาจับต้องได้ และการติดตั้งที่รวดเร็วผ่านการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ในนามของผู้บริหาร SKYWORTH PV คาดว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ ผู้บริโภครู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น พร้อมก้าวสู่วิถีชีวิตสีเขียว ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อันเริ่มจากก้าวแรก คือ การร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Solve System นั่นเอง”
นอกจากนี้ นางสาวว่านเฟย ฉู (Ms Wanfei Qu) ยังย้ำถึงเป้าหมายต่อไปในอนาคต ของ SKYWORTH PV ในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจพลังงานว่า “หลังจากนี้ใน 3-5 ปีข้างหน้า เราคาดว่าจะขยายสู่โครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้น มีการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูงและการตรวจสอบด้วยระบบดิจิทัล มีการพัฒนาการวิจัยร่วมกัน (R&D) และอาจขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เรามีแผนร่วมมือกับพันธมิตรมากขึ้นในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านการจัดสัมมนา เวิร์กช็อป และการอบรมในสถานที่จริง เพื่อให้ทั้งครัวเรือนและเจ้าของธุรกิจสามารถเริ่มต้นชีวิตสีเขียวด้วยผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ของเรา”
ด้าน นายแทน ปิณฑานนท์ กรรมการผู้จัดการ Solve System Group ก็เผยถึงจุดยืนทางธุรกิจ อันนำมาสู่ความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “จุดแข็งของเรา มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจตลาดในประเทศและระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเองเรามีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มายาวนาน และมุ่งมั่นช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานสะอาด สร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานได้จริง จนนำไปสู่ความคุ้นเคยและสร้างเชื่อมั่น
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ Skyworth PV ได้เดินหน้าสร้างความก้าวหน้าในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ICBC (Thailand) และ Olympus Capital เพื่อสนับสนุนการเงินสีเขียวข้ามพรมแดนและการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ความร่วมมือล่าสุดกับ Solve System และ HERMIS PROPERTY ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Skyworth PV ในการขยายธุรกิจในประเทศไทย พร้อมทั้งเร่งเดินหน้าสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการเติบโตในระดับขนาดใหญ่ ตอกย้ำการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การร่วมมือกับ SKYWORTH ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี มีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในเอเชีย และเครือข่ายซัพพลายเชนที่มั่นคง นับเป็นการผสานพลังที่สมบูรณ์แบบในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยไปข้างหน้า โครงการ 120MW และความร่วมมือด้าน Solar Home ขนาด 30MW นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความร่วมมือทางธุรกิจ แต่ยังสะท้อนถึงพันธกิจร่วมกันในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย
ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เรามุ่งมั่นทำให้พลังงานหมุนเวียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เชื่อถือได้ และคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งสำหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในระยะยาว ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระทางพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศไทย สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบพลังงานของชาติอย่างยั่งยืน” นายแทน ปิณฑานนท์ กล่าวทิ้งท้าย.