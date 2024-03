BPSคาดเคาะราคาIPOสัปดาห์หน้า พร้อมเข้าเทรดเดือนนี้

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ BPS กล่าวว่าคาดกำหนดราคาขายในสัปดาห์หน้าและเข้าเทรดได้ในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งBPS จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ BPS จะนำใช้เพื่อลงทุนด้านอุปกรณ์และการติดตั้งงานเดินโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกในโครงการไฟเบอร์ออพติก Fiber to the Home (FTTX) สำหรับโครงการประเภทคอนโดมิเนียมและอาคารสูง มูลค่า 20 ล้านบาทรวมทั้งก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับช่างและบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย ศูนย์อบรมช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา และระบบ Edge Data Center Facilities 24×7 Monitoring รวมถึงโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร 4 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการนายสุรพงษ์ เผยว่า ปัจจุบัน BPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคาร สินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์โซลาร์เซล พร้อมทั้งให้บริการจัดหา ออกแบบ และติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลแบบติดตั้งบนหลังคา ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร (FTTX) และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ BPS เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งผู้ประกอบการ SME กลุ่มผู้รับเหมาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัย"มั่นใจว่า BPS มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof-Top และโครงข่ายโทรคมนาคมตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด One Stop Service ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพของธุรกิจและชีวิตประจำวันของลูกค้าทุกกลุ่ม"นายสุรพงษ์กล่าวสำหรับปีนี้ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 10-15% จากปี 2566 ที่ทำรายได้ 740 ล้านบาท ด้วยการมุ่งการเติบโตด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้นในรูปแบบของ Solutions ต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง (B2C)นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน BPS กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ BPS เรียบร้อยแล้วตามแผนแล้วสำหรับ BPS ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ในธุรกิจการเชื่อมต่อไฟฟ้าในอาคารและมีการพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ Solar Roof-Top ตลอดจนการลงทุนในระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติค เพื่อการสื่อสารภายในอาคารเพื่อใช้ศักยภาพของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดของ Smart Property ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ การเติบโตที่ดีในอนาคต