ประกาศความยิ่งใหญ่ ธงไตรรงค์เหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซูเปอร์ตุ้มทำสำเร็จ ติดตามภารกิจต่อไปเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติกา

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.48 น.ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเนปาล ณ บริเวณ Base Camp รองศาสตราจารย์ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล เจ้าของฉายา “ซูเปอร์ตุ้ม” นักกระโดดร่มชาวไทย ที่เคยเป็นข่าวตามสื่อโชเชียลต่างๆ มากมาย ด้วยการนำธงไตรรงค์ไปกางอยู่เหนือน่านฟ้าสแกนดิเนเวีย ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งครั้งนั้นเป็นการฝึกซ้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาวไทย นั่นคือการกระโดดร่มและโรยธงชาติขนาด 150 ตารางเมตร เหนือยอดเขาเอเวอเรสต์
ในวันนี้ ซูเปอร์ตุ้มไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวัง ด้วยการปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงอย่างยิ่งใหญ่ ธงไตรรงค์ปลิวโบกไสวเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งการกระโดดครั้งนี้ ซูเปอร์ตุ้มเป็นนักกระโดดร่มคนแรกของโลกที่ใช้ธงขนาดใหญ่ทำภารกิจดังกล่าว โดยมี Mr. Paul-Henry de Baere และ Mrs. Nadia de Baere สองสามีภรรยานักกระโดดร่มระดับโลก เป็นผู้อำนวยการการปฏิบัติภารกิจ
สำหรับภารกิจครั้งนี้ ซูเปอร์ตุ้มต้องใช้ความพยายามในการฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ และก่อนจะได้ปฏิบัติภารกิจนี้ซูเปอร์ตุ้มและคณะต้องเดินเท้าวันละ 8 ชั่วโมงเป็นเวลา 4 วัน เพื่อให้ถึงจุดที่จะทำการกระโดดร่มโรยธง
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์ตุ้มในการประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และร่วมติดตามภารกิจครั้งต่อไปเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติกา ที่ซึ่งมนุษย์น้อยคนจะไปถึง แต่ซูเปอร์ตุ้มของพวกเราจะนำธงชาติไทยไปประกาศความยิ่งใหญ่อีกครั้ง