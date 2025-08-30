ดร.ธนบวร จัดโครงการพาน้องเที่ยว พาเด็กมูลนิธิบ้านพระพรสู่บางแสน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.68 ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการพาน้องเที่ยว” โดยพาเด็ก ๆ จากมูลนิธิบ้านพระพร พร้อมพี่เลี้ยง รวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน เดินทางไปทัศนศึกษายังชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
โครงการพาน้องเที่ยว ถือเป็นความริเริ่มของ ดร.ธนบวร ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ซึ่งอยู่ในความอุปการะของมูลนิธิบ้านพระพร ได้ออกไปเรียนรู้และสัมผัสโลกภายนอก ผ่านการท่องเที่ยวและการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จำนวนมากเป็นลูกๆ ของ ผู้ต้องขังคดีอาญา โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ดูแลเด็กกว่า 200 คน
ระหว่างกิจกรรม ดร.ธนบวร ได้กล่าวกับเด็ก ๆ โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งว่า การเป็นผู้ให้เป็นสิ่งจำเป็นในสังคม ซึ่งการให้ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่การให้หมายถึงการมีน้ำใจต่อผู้อื่น การแบ่งปันความรัก ความจริงใจและการแสดงออกถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ก็ถือว่าเป็นการให้ที่สำคัญยิ่งการอย่างอื่น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆและคณะต่างมีความสุข ร่วมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอีกครั้งหนึ่งทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของเด็ก ๆ ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ พร้อมทั้งสร้างความประทับใจทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและความอบอุ่นในหัวใจของทุกคนที่เข้าร่วม