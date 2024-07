คว้าชัยชนะ "เออวิน เดอ สมิท" CEO ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล คว้าแชมป์ บางแสน กรังด์ปรีย์ 2024 ในรุ่น Overall TSS Super car GT4 Race 3

ผ่านไปแล้วสำหรับการแข่งรถระดับเวิล์ดคลาสสุดยิ่งใหญ่ในงานริมหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยปีนี้ซีอีโอ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากค่ายจิ้มแจ่ม (Jimjamracing) เรซซิ่ง สามารถคว้าแชมป์ในรุ่น Overall TSS Super car GT4 Race 3 และรางวัลในกลุ่มต่างๆ มาครอบครองได้สำเร็จโดยครั้งนี้ “คุณเออวิน เดอ สมิท” ได้เผยถึงความสำเร็จครั้งสำคัญไว้ด้วยว่า“สำหรับการลงสนามแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขัน 2 รายการ ทั้ง B-Quick Thailand Super Series 2024 / TSS The Super Series by B-Quick 2024 และได้รับรางวัลในรุ่น Overall TSS Super car GT4 Race 3 โดยความสำเร็จนี้ผมฝึกฝนมาตลอดระเวลานานถึง 2 ปี เพื่อก้าวตามความฝันของตนในวัยเกษียน แม้ว่าจะเริ่มต้นช้าไปมาก แต่ด้วยความฝันที่คิดไว้มานานแล้วและด้วยจังหวะทุกอย่างที่ลงตัวทำให้ผมตัดสินใจที่จะฝึกฝน ฝึกซ้อมการแข่งรถอย่างจริงจัง เพราะผมคิดมาเสมอว่าสักวันผมจะเป็นนักแข่งรถให้ได้ และวันนี้ผมสามารถทำได้แล้วครับ ผมอยากบอกทุกคนว่าไม่มีคำว่าสายเกินไป อย่ากลัวอุปสรรคต่างๆ ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ถ้าใจและร่างกายเราเกินร้อย อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับ และที่สำคัญผมขอขอบคุณสปอนเซอร์หลัก JimJam Racing , JimJam Thailand , B-Quik Racing ทีมงานทุกภาคส่วนและทุกๆกำลังใจที่ทำให้ผมมีโอกาสครั้งสำคัญในวันนี้ครับ”