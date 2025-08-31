ธงชาติไทยโบกสะบัด เหนือน่านฟ้าสแกนดิเนเวีย โดยคนไทยคนแรกที่ผ่านหลักสูตร HALO

วันนี้ (31 ส.ค.) ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทยได้โบกสะบัดเหนือน่านฟ้า ประเทศเดนมาร์ก บนความสูง 25,000 ฟุต เป็นการกระโดดร่มของนักกระโดดชาวไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล นักกระโดดร่มชาวไทยคนแรก ที่เข้าฝึกในหลักสูตร HALO โดย Mr.Paul-Henry de Baère นักกระโดดร่มชาวฝรั่งเศสเจ้าของสถิติโลก 7 รายการ และเป็นนักกระโดดร่มที่มีความชำนาญพิเศษในการกระโดดจากที่สูง
การฝึกครั้งนี้ของ ดร.ธนบวร มีความพิเศษกว่าการฝึกทั่วไป เนื่องจากเป็นการกระโดดร่มพร้อมธงไตรรงค์ ขนาด 150 ตร.ม.(10*15เมตร) น้ำหนักกว่า 20 กิโลกรัม และมีการปล่อยธงบนระดับความสูง 22,000 ฟุต การฝึกดังกล่าวเป็นการเตรียมตัวสำหรับการกระโดดแบบโรยธงเหนือยอดเขาเอเวอร์เรส ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
ดร.ธนบวร เป็นนักกระโดดชาวไทยคนแรกที่จะปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และอาจจะมีโอกาสได้บันทึกสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) อีกด้วย ทั้งนี้ ดร.ธนบวร ได้เริ่มกระโดดร่มเมื่อเดือนกันยายน 2024 ในปัจจุบันกระโดดไปแล้ว 710 ครั้งอยู่ในระดับ D LICENSE อันเป็นระดับสูงสุดของนักกระโดดร่มโดย USPA ใช้เวลาเพียง 11 เดือนจากการเริ่มต้นกระโดดครั้งแรก นับได้ว่าเป็นการกระโดดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น
ดร.ธนบวร ได้ทุ่มเทกับภารกิจนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการฝึกทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 5-15 พฤศจิกายนปีนี้ จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทย ที่จะได้ร่วมชมธงไตรรงค์โบกสะบัดเหนือยอดเขาเอเวอร์เรส เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของชาติไทย.