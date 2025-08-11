“เสธ.เบิร์ด" โพสต์คลิปโชว์ เหยียบยอดภูมะเขือ จี้ผู้นำเขมรหยุดโกหกประชาชนได้แล้ว (ชมคลิป)

“เสธ.เบิร์ด” พลตรี วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ตอบโต้ข่าวลวงจากฝั่งกัมพูชา ย้ำยอดภูมะเขืออยู่ในการควบคุมของไทยเต็มรูปแบบ 100 % ไทยได้ทำลายบันไดวางลวดหนามรอบเขา พร้อมปักธงไตรรงค์โบกไสวเหนือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถมองเห็นไปถึงปราสาทพระวิหาร
จากกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย โดยกัมพูชาอ้างว่ากัมพูชาได้ยึดภูมะเขือได้แล้ว ทำให้ชาวเขมรหลายคนเชื่อว่าไทยเสียพื้นที่ภูมะเขือไปอย่างถาวร บางโพสต์นำภาพจากเหตุการณ์เดิมมาปะปนเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าฝ่ายกัมพูชาควบคุมภูมะเขือจริง ทั้งที่เป็นภาพเก่าตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (11 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “Wanchana Sawasdee" หรือ เสธ. เบิร์ด พลตรี วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้โพสต์วิดีโอคลิป พร้อมข้อความตอบโต้กัมพูชาถึงการปล่อยข่าวปลอมดังกล่าวโดยระบุว่า “ฝากถึงผู้นำเขมรก่อนที่จะออกมาแหกปากแถลงโกหกขอให้แหกตาดูความจริงด้วย เรื่องโกหก ที่เขมรพยายามหลอกคนเขมรด้วยกันว่า ยอดภูมะเขือไทยยังยึดไม่ได้ เรื่องจริงคือ บนยอดมะเขือ ณ ปัจจุบัน ทหารไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้ว
1.ได้ทำการทำลายบันไดทางขึ้นทั้งหมด
2.ได้ทำการวางลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบเขาโดยรอบเรียบร้อย
3.ตรวจพบระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมาก
4.ทหารไทยได้ปักธงชาติไทยเหนือยอดภูมะเขือปลิวไสวเป็นสง่า
ภูมิประเทศบนยอดภูมะเขือนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญได้เปรียบอย่างยิ่งทั้งการตรวจการและพื้นการยิง มองจากยอดภูออกไปทางเขมร ด้านซ้ายสามารถมองตรวจการณ์ได้ไกลถึงปราสาทพระวิหารสามารถเห็นเส้นทางการส่งกำลังของเขมรได้อย่างชัดเจน ส่วนทางด้านหน้าและทางขวาก็เช่นเดียวกันสามารถตรวจเห็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเขมรได้ทั้งหมด ภูมิประเทศบนยอดมะเขือนี้จึงถือว่าเป็นภูมิประเทศสำคัญที่เขมรก็อยากที่จะยึดกับคืนให้ได้”