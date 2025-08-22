xs
“หมิง จิรกิติยา (ชาลิสา)” มั่นใจเลือก GFC เริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็น แม่อย่างมีความหวัง เชื่อมั่นในมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หมิง จิรกิติยา (ชาลิสา)” มั่นใจเลือก GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก แม้เจ้าตัวจะยอมรับว่ามีความกลัวเข็ม แต่ก็พร้อมก้าวผ่านทุกอุปสรรค เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานของ GFC ที่ให้การดูแลอย่างอบอุ่นและใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อเป้าหมายสูงสุดของการได้เป็น แม่

โดยหมิงเผยความรู้สึกอย่างชัดเจนว่า นี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่มีทั้งความหวังและความมั่นใจว่า เส้นทางสู่การเป็นแม่ของจะได้รับการสนับสนุนด้วยความรู้ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และพลังใจที่อบอุ่นจากทุกคน

@ming.charri วันแม่ปีนี้เริ่มต้นกับการเตรียมตัวเพื่อมีลูกน้อยอย่างเป็นทางการ ขอฝากความหวังไว้ที่ @gfc.bangkok นะคะ มาช่วยลุ้นและเป็นกำลังใจให้หมิงด้วยนะคะ ว่าคุณแม่คนนี้ที่กลัวเข็มมากๆจะผ่านขั้นตอนการกระตุ้นไข่ไหวไหม แค่ฉีดยาให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลยังร้องลั่นจนโรงพยาบาลจะแตก นี่จะต้องกลับมาฉีดเองที่บ้าน แค่คิดก็เริ่มจะเป็นลมแล้วค่ะ และนี่คือการเริ่มต้นที่ทำให้รู้ว่า…คำว่าแม่…เพื่อลูกอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น ฝากเป็นกำลังใจและรอลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะคะ #MingAttDiary #บันทึกลูกรักของแม่หมิงหมูน้อย











