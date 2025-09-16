ตร.ภาค 5 แกะรอยรวบชุดใหญ่!ก๊วนม้ากดเงินแก๊งคอลฯทั้งลาว-ไทย โยงทุนจีนเทาคิงโรมัน

เชียงใหม่ - ตำรวจ ศปอส.ภ.5 แกะรอยรวบคาหน้าแบงก์ ขยายผลจับเพิ่มชุดใหญ่..แก๊งม้ากดเงิน Call Center ทั้งชาวลาวและชาวไทยรวม 7 คน เชื่อมโยงเครือข่ายคิงโรมัน-อาณาจักรใหญ่สามเหลี่ยมทองคำ จ่อออกหมายจับนายทุนจีนเทาต่อ
วันนี้(16 ก.ย.) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่ำ ผบก.จว.ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุม ตำรวจภูธรภาค 5 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5), เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ ที่ห้อง ศปอส.ภ.5 (ชั้น2) ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5) และเจ้าหน้าที่สืบสวนภาค 5 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 7 ราย ซึ่งเป็นขบวนการถอนเงินข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเครือข่ายจีนเทาคิงโรมัน
ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีคำสั่งให้สืบสวนจับกุมกลุ่มอาชญากรรมเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ประชาชน โดยพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า จากนั้นจะรีบถอนเงินสดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตาม จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีกลุ่มคนจีนและคนลาวที่มาจากคิงโรมัน สปป.ลาว ร่วมกับคนไทยที่ทำหน้าที่หาบัญชีม้า มีการเคลื่อนไหวถอนเงินในจังหวัดลำพูน
ต่อมา ตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5) และเจ้าหน้าที่สืบสวนภาค 5 ได้สะกดรอยตามรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเอเวอร์เรส ทะเบียนเชียงใหม่ ไปยังธนาคารแห่งหนึ่งในต.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน พบว่ามีผู้ต้องหา 2 คนคือนายเอกชัย และ น.ส.สายรุ้ง เข้าไปทำธุรกรรมถอนเงินที่เคาน์เตอร์
เมื่อทั้งสองออกมาจากธนาคารเพื่อนำเงินไปส่งต่อให้ น.ส.นันท์ธนัษฐ์ ที่รออยู่ในรถ เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวและขอตรวจสอบ พบเงินสดจำนวน 549,000 บาท พร้อมสมุดบัญชีที่ใช้ในการถอนเงิน จากนั้นได้สอบสวนเบื้องต้น ก่อนเชิญตัวผู้ต้องหาทั้งหมด 7 คนมาสอบสวนและขยายผลที่ ศปอส.ภ.5
ประกอบด้วย นายศรัณย์พงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ทำหน้าที่ขับรถและควบคุมม้ากดเงิน, น.ส.นันท์ธนัษฐ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ทำหน้าที่ควบคุมม้ากดเงินและหาบัญชีม้า, MR.KEO MOUNSEELAVONG อายุ 25 ปี สัญชาติลาว ทำหน้าที่ควบคุมม้ากดเงินและตรวจสอบบัญชี, น.ส.สายรุ้ง (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ทำหน้าที่ควบคุมม้ากดเงิน, นายเอกชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ทำหน้าที่ม้ากดเงินและเจ้าของบัญชี, นายณัฐภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ทำหน้าที่จัดหาบัญชี และนายวิทูล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี เป็นเจ้าของบัญชีม้ารับเงิน
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันเป็นอั้งยี่
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหยื่อส่วนใหญ่ถูกหลอกให้ทำภารกิจเพื่อรับรางวัลตอบแทน และจากการสอบสวนขยายผลยังพบข้อมูลการติดต่อและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาในคิงโรมัน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำฝั่งลาว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป.