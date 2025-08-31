ตร.ภาค 2 เปิดยุทธการ “ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” รวบแก๊งบัญชีม้า 6 ราย ยึดเงินสด-อายัดบัญชีกว่า 1.5 ล้าน คืนเหยื่อทันควัน

ตำรวจภาค 2 ปฏิบัติการใหญ่ “ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” ทลายแก๊งคอลเซนเตอร์ ยึดเงินสด-อายัดได้คาเคาน์เตอร์ธนาคาร กว่า 1.5 ล้านบาท คืนเหยื่อได้ทันควัน
วันนี้ (31 ส.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ( ผบช.ภ.2 ) และ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 แถลง ตำรวจภูธรภาคสองสืบสวนจับกุมขบวนการบัญชีม้า อายัดเงินคืนได้ สามารถนำเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ทันท่วงที
จากกรณี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ตำรวจภูธรภาค 2 เปิดฉากปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ “ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” ตามนโยบายเข้มของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จตช. ในฐานะ ผอ.ศปอส./ผอ.ศตคม.ตร. ที่มุ่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังและเด็ดขาด เพื่อปกป้องทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
การปฏิบัติการครั้งนี้ อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการบก.สส.ภ.2 เปิดยุทธการไล่ล่าเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ใช้ “บัญชีม้า” หลอกเงินชาวบ้าน จนนำไปสู่การปฏิบัติการสำคัญในห้างดังกลางเมืองฉะเชิงเทรา สามารถรวบผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 6 ราย แบ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้า 2 คน และผู้ควบคุมการถอนเงินอีก 4 คน ขณะกำลังตระเวนถอนเงินสดจากบัญชีเหยื่อ ก่อนถูกซ้อนแผนเข้าจับกุม ยึดเงินสดคาเคาน์เตอร์ธนาคารได้กว่า 770,000 บาท นอกจากนี้ยังตรวจพบเงินอีก 790,000 บาท ตกค้างอยู่ในบัญชีม้าอีกราย ซึ่งถูกอายัดไว้เพื่อส่งคืนให้เหยื่อรายอื่นต่อไป เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน”, ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.ก.อาชญากรรมทางเทคโนโลยี, รวมถึงข้อหา อั้งยี่ซ่องโจร และฟอกเงิน“
จากการสอบสวนพบพฤติกรรมหลอกลวงสุดแยบยล แก๊งคนร้ายโทรหาเหยื่อ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและบริษัทมือถือ ก่อนโอนสายให้คนอ้างตัวเป็นตำรวจ ใช้คำพูดข่มขู่แจ้งผู้เสียหายว่ามีคนนำบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปเปิดบัญชี และบัญชีดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินของทางราชการ คดียาเสพติดและคดีฟอกเงิน จนผู้เสียหายหวาดกลัว สุดท้ายยอมโอนเงินเข้าบัญชีม้า
ผู้เสียหายรายแรก (นางอัมพร) ถูกหลอกให้โอนเงินจำนวน 270,000 บาท คนร้ายอ้างเป็นตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ไปยังบัญชีม้าชื่อ นายประวิทย์ ธนาคารกสิกร เลขบัญชี 096273XXXX ในวันที่ 29 ส.ค. 2568 เวลา 10.55 น.
ผู้เสียหายรายที่สอง (นายสุกุลพัฒน์) ถูกหลอกให้โอนเงินจำนวน 500,000 บาท ไปยังบัญชีม้าชื่อ น.ส.พนิดา ในวันที่ 29 ส.ค.68 เวลา 10.55 น. และโอนเงินจากธนาคารออมสินไปยังบัญชีม้าชื่อ นายประวิทย์ ธนาคารกสิกร เลขบัญชี 0962739XXXXในเวลา 12.24 น. ของวันเดียวกัน โดยรวมแล้ว มีความเสียหายรวม 1,000,000 บาท รวมความเสียหายของเหยื่อทั้งสองรายสูงถึง 1,270,000 บาท
วันนี้ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ส่งมอบเงินของกลางคืน ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองรายตามโครงการ "ตามล่าม้า คว้าเงินคืน" โดยนางอัมพรได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 270,000 บาท และนายสุกุลพัฒน์ได้รับคืน 500,000 บาท สร้างความดีใจและคลายความทุกข์ให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมาก
ผู้เสียหาย 2 รายนี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่โชคดีได้เงินคืน เพราะส่วนใหญ่เงินจะถูกยักย้ายถ่ายเทไปยังเครือข่ายที่รอรับเงิน ทำให้การติดตามยากลำบากและโอกาสได้เงินคืนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของตำรวจภาค 2 ที่ไม่เพียงทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์ แต่ยังสามารถนำเงินคืนสู่มือประชาชนได้จริง ตอกย้ำความจริงจังของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก
ตำรวจภูธรภาค 2 ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงของแก๊งคอลเซนเตอร์ หากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและอ้างว่าท่านมีคดีความหรือให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชี ขออย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์แจ้งคดีความหรือให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกอ้างชื่อโดยตรง และเก็บหลักฐานการโทรศัพท์และข้อความไว้เพื่อใช้ในการแจ้งความดำเนินคดีต่อไป