วอร์รูมนานาชาติปราบแก๊งคอลฯ เปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบแล้ว ปัดเชิญกัมพูชาร่วมวง หวั่นข้อมูลรั่ว

ศูนย์ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบ เดินหน้าโครงการ "Money Cash Back" อายัดเงินคืนผู้เสียหายเพิ่มขึ้น 27% อินเดีย-ญี่ปุ่นร่วมวง แต่ไม่เชิญกัมพูชา หวั่นข้อมูลรั่วไหล
วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศกค.ตร.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้บัญชาการ ศกค. หรือ International Anti-Scam and Human Trafficking Syndicate Command Center (IAC) และผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ War Room ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภายใต้แนวคิด "MONEY CASH BACK ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน"
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมารวมอยู่ใน War Room แห่งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท คดีจะถูกโอนเข้ามาที่ศูนย์ฯ ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานงานกับธนาคารเพื่อติดตามเส้นทางการเงินและดำเนินการอายัดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตำรวจทราบจุดหมายปลายทาง จะมีการประสานตำรวจในพื้นที่เพื่อเข้าจับกุมผู้กระทำผิด ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายครั้งขณะกำลังถอนเงินออกจากธนาคาร และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลการจับกุมเพิ่มเติมได้
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นเรื่องยาก แต่การจัดตั้งศูนย์ฯ ทำให้การติดตามจับกุมขบวนการทำได้ง่ายขึ้นมาก เนื่องจากมีการทำงานที่เป็นระบบและรวดเร็วกว่าเดิม อีกทั้งเป้าหมายหลักของศูนย์ฯ นอกจากจะจับกุมคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดแล้ว ยังมุ่งเน้นการนำเงินคืนผู้เสียหายอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์มีโครงการ Money Cash Back ที่จะคืนเงินให้ผู้เสียหายทันทีที่พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผู้เสียหาย สถิติการคืนเงินที่ก่อนหน้านี้ไม่เกิน 10% ได้เพิ่มขึ้นเป็น 27% โดยมีคดีที่สามารถติดตามเส้นทางการเงินจนถึงจุดสิ้นสุดและอายัดเงินได้แล้วกว่า 200 เรื่อง รวมถึงเงินสกุลดิจิทัลด้วย และคาดว่าในอนาคตอัตราการคืนเงินจะสูงขึ้นอีกหากระบบการสืบสวนถูกพัฒนาให้รวดเร็วกว่านี้
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวอีกว่า ได้ยกตัวอย่างผู้เสียหายที่เดินทางมาในวันนี้ ซึ่งมีบางส่วนที่สามารถอายัดเงินได้ทันทีจากความผิดปกติของเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ แม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกลวง
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การทำงานแบบรวมศูนย์ทำให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงการ Money Cash Back ถือเป็นการช่วยเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจของผู้เสียหาย
ในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศ พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ปัจจุบันอินเดียและญี่ปุ่นเป็นสองประเทศแรกที่เริ่มทำงานร่วมกันกับศูนย์ฯ ด้วยระบบออนไลน์ และจะมีประเทศอื่นๆ ตามมา เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา
ส่วนประเทศที่มีปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ 2 ประเทศหลักๆอย่าง เมียนมาร์และกัมพูชา พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า เมียนมาร์จะเข้าร่วมทำงานกับศูนย์ฯด้วย เนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนมากอยู่ภายใตการดูแลของชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน เป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลเมียนมาร์ต้องการจัดการเช่นกัน
“ขณะที่ประเทศกัมพูชาจะไม่มีการขอความร่วมมือในศูนย์ฯดังกล่าว เนื่องจากว่ากัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือไม่มีการส่งข้อมูลตามที่ประเทศไทยเคยประสานไว้ อีกทั้งกังวลว่าข้อมูลการสืบสวนของคณะทำงานจะรั่วไหล” พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าว
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาการดำเนินคดีเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ผู้ต้องหาหลักเป็นชาวกัมพูชา มีกรณีใดที่เชื่อมโยงถึงระดับผู้นำ อาทิ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วหรือไม่ พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ในชั้นสืบสวนยังไม่พบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการแถลงข่าว พล.ต.อ.ธัชชัย ได้เซ็นเช็คเงินคืนให้กับผู้เสียหายตามโครงการ "Money Cash Back" อายัดเงินคืนผู้เสียหาย จำนวนกว่า 1.7 ล้านบาท