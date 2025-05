พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2568

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้าน การค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไปการจัดงานดังกล่าว ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Together We Can Stop Human Trafficking” เพื่อแสดงให้ประชาชนตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัว คนทุกช่วงวัยอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รวมทั้งแสดงถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป กิจกรรมในวันงานประกอบด้วย๑) ช่วงเช้า เวทีวิชาการภายใต้หัวข้อ “Technology-Facilitated Human Trafficking”๒) ช่วงบ่าย รับชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (3P) พิธีเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๘ พิธีมอบรางวัลแก่บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย การจัดบูธนิทรรศการหน่วยงานด้านการดำเนินคดี ด้านการป้องกัน และด้านการคุ้มครอง (บูธนิทรรศการกองต่อต้านการค้ามนุษย์และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) บูธหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ บูธนิทรรศการผลงานของผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสังคมไทยและเวทีระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน แบ่งเป็น ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน ๔๐๐ คน และผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผู้แทน ๗๖ จังหวัด ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้แทน ๘ แห่ง ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือผู้แทน ผู้แทนสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เอกชน ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรีและปทุมธานี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรไร้บ้าน ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ผู้อำนวนการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางหรือผู้แทน ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสื่อมวลชน