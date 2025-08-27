ตร.ภาค5รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งจีนเทาและคนไทยคาห้างดังเชียงใหม่ระหว่างกดเงินสดกว่า1.5ล้านที่เพิ่งได้จากหลอกเหยื่อ

เชียงใหม่-ตร.ศูนย์ปราบปรามเทคโนโลยีภาค 5 บุกรวบจีนเทาแก็งคอลเซ็นเตอร์พร้อมม้ากดเงินคนไทยคาห้างดังเชียงใหม่ ขณะกดเงินสดของเหยื่อ ยึดเงินสด 1,539,000 บาท พบเพิ่งหลอกเจ้าของมินิมาร์ทในจังหวัดนครสวรรค์ ลงทุนแอปโปรโมทร้าน สูญเงิน 2.7 ล้านบาท
วันนี้(27 ส.ค.68) ที่ห้องศูนย์ปราบปรามเทคโนโลยีตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อม พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5, เข้าสอบปากคำผู้ต้องหา ได้แก่ MR.ZHANG RUI อายุ 37 ปี สัญชาติจีน ,MR.MINGXI YI อายุ 29 ปี สัญชาติจีน ,น.ส.รวิมณ เร่งรักงาม อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนายศราพงษ์ ธัญญะเสถียร อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังทั้งหมด ถูกจับกุมตัวได้ในห้างดังกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมเงินสดของกลาง 1,539,000 บาท
ทั้งนี้พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตำรวจได้สืบทราบว่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 มีกลุ่มคนจีนเป็นชายสองรายได้เดินทางจากคิงโรมันประเทศลาว ข้ามฝั่งมายังประเทศไทยผ่านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดินทางมาพักยัง โรงแรมย่านคูเมืองเชียงใหม่ ตำรวจจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรม กระทั่งช่วงบ่ายต่อมาเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2568 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้พบกับนายรุ่ย จาง หรือ ZHANG RUI อายุ 37 ปี สัญชาติจีน (ผู้รวบรวมเงิน),นายหมิงซี หยี่ หรือ MR.YI MINGXI อายุ 29 ปี สัญชาติจีน (ผู้รวบรวมเงิน),น.ส.วริมณ เร่งรักงาม อายุ 33 ปี (จัดหาบัญชีและคนคุมม้ากดเงิน) และนายศราพงษ์ ธัญญะเสถียร อายุ 27 ปี (ม้ากดเงิน)
โดยทั้ง 4 ราย เดินทางไปทำธุรกรรมโดยการถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ภ.5 จึงได้เข้าสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการทำธุรกรรมการฝากและเชิญบุคคลทั้งหมด มายัง ศปอส.ภ.5 และทำการตรวจค้น พบ เงินสด จำนวน 1,539,000 บาท,โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง,สมุดบัญชีธนาคารจำนวน 6 เล่ม และใบทำธุรกรรมการเงินจำนวน 1 ใบ
จากการสอบถาม นายรุ่ย จาง หรือ ZHANG RUIและนายหมิงซี หยี่ หรือ MR.YI MINGXI (ผู้รวบรวมเงินสดนำไปส่งต่อ) ให้การรับสารภาพตรงกันว่าได้รับสั่งการจากบอสชาวจีน(ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) มีหน้าที่มารับเงินสด จากทีมกดเงินสด เพื่อนำไปให้แก่ชาวไทยตามรายการที่สั่งการ ได้รับค่าตอบแทน เดือนละประมาณ 45,000 บาท หักจากยอดที่จะนำไปให้ต่อ ซึ่งทำมาแล้วกว่า 3 ครั้ง จำนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท
ขณะที่ น.ส.วริมณฯ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับสั่งการจาก MRS.MEME LATSAMIVONG (P3298515) สัญชาติลาว สั่งการผ่านทางไลน์ มีหน้าที่ควบคุมบัญชีม้านัดประชุมวางแผน,เดินควบคุม,นำส่งหน้าธนาคาร,รอม้ากดเงินเสร็จและร่วมกันรับเงินสดและนำส่งให้แก่ นายรุ่ย จาง หรือ ZHANG RUI ได้รับค่าจ้าง 2,000 บาท โดยก่อนหน้านี้ได้รับจ้างเบิดบัญชีและทำการถอนเงินสด มาแล้ว 1 ครั้ง จำนวนเงินกว่า 4,000,000 บาท
นอกจากนี้นายศราพงษ์ฯ(ม้ากดเงิน) ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการชักชวนจาก น.ส.วริมณฯ จ้างกดเงินสดโดยใช้บัญชีตนเอง รายได้ครั้งละ 8,000 บาท เกิดความสนใจจึงได้สมัคร ต่อมาได้ทำธุรกรรมถอนเงินสดที่สาขา โดยน.ส.วริมณฯ มาควบคุมการถอนเงินสด จนกระทั่งได้ถอนเงินสดผ่านเคาเตอร์ที่สาขา จากนั้นร่วมกันนำส่งมอบให้ นายรุ่ย จาง หรือ ZHANG RUIและนายหมิงซี หยี่ หรือ MR.YI MINGXI ซึ่งทำครั้งนี้ครั้งแรก
โดยทั้งหมดนี้ได้ไปหลอกคุณป้า วัย 62 ปี เจ้าของมินิมาร์ท ลงทุนผ่านแอปจนสูญเงิน 2.7 ล้านบาท ก่อนจะพากันมากดเงินเพื่อส่งมอบให้บอสที่สั่งการแต่ก็มาถูกจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาฯ เพื่อให้มีการซื้อขาย หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอีเล็กทรอนิกส์ฯ และร่วมกันเป็นอั้งยี่ และจะขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไป พร้อมกันนี้จะได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ให้กับผู้เสียหายต่อไป