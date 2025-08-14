xs
ออร่าระดับเอเชีย! “หลิงหลิง” ฉลองเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ HERA แบรนด์ชั้นนำจากกรุงโซล พร้อมแนะนำคุชชั่นยอดขายอันดับหนึ่งในเกาหลี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับนักแสดงสาวแห่งยุค “หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง” ทันทีเมื่อมีข่าวเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย ของ HERA แบรนด์ความงามชั้นนำจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากสายบิวตี้และแฟนคลับ พร้อมฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “HERA I Can Go Anywhere Pop Up Store” ฉลองครบรอบ 1 ปี HERA ประเทศไทย และชวนร่วมกิจกรรมในแคมเปญ “I Can Go Anywhere” พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ Black Cushion Foundation คุชชั่นติดทนนานตลอดวัน ซึ่งเป็นไอเทมความงามไอคอนิกของแบรนด์ ยอดขายลักชัวร์รี่คุชชั่นอันดับหนึ่ง*จากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมส่งต่อความมั่นใจ และเผยเสน่ห์ของผู้หญิงยุคใหม่ตัวแทนความสวยแบบร่วมสมัย ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้า สยามพารากอน

โดยบรรยากาศในงาน “HERA I Can Go Anywhere Pop Up Store” ฉลองครบรอบ 1 ปี HERA ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และแนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ “Black Cushion Foundation" คุชชั่นระดับลักชูรี่ติดทนนานตลอดวัน อันดับหนึ่ง*ในเกาหลี โดยได้เนรมิตลาน Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้า สยามพารากอน กลายเป็น Pop Up Store ดีไซน์โมเดิร์น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความงามแบบฉบับ Contemporary Seoul Beauty ให้เหล่าคนบิวตี้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสอย่างเต็มรูปแบบ ก่อนพบกับไฮไลท์เปิดตัว หลิงหลิง แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย ที่บอกเลยว่าสมศักดิ์ศรีคนแรกของไทย ออร่าสะกดทุกสายตา มาในลุคสุดเรียบหรูอย่างมีระดับ ด้วยชุดสีดำ ดีไซน์มีเอกลักษณ์ เรียกเสียงปรบมือและเสียงร้องเชียร์ดังไปทั่วทั้งงาน ก่อนที่จะมาร่วมพูดคุยถึงความประทับใจที่ได้รับเกียรติให้เป็น HERA แบรนด์แอมบาสเดอร์ของไทย พร้อมส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆ และผู้หญิงทุกคนกล้าแสดงออก และสะท้อนตัวตนและความงามของผู้หญิงในยุคนี้ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบเดียว แต่คือการใช้ความงามเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง

หลิงหลิง เล่าคววามประทับใจว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ HERA Thailand ซึ่งเป็นแบรนด์บิวตี้ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงมาก และตัว
หลิงเองก็ชื่นชอบและใช้เองด้วยอยู่แล้ว ยิ่งได้ร่วมงานกันทำให้ประทับใจว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่นวัตกรรมความงาม ไปตลอดจนคอนเซ็ปต์ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ซึ่งตรงกับสิ่งที่หลิงอยากถ่ายทอดให้ผู้หญิงไทยได้สัมผัส โดยเป็นที่มาของแคมเปญ I Can Go Anywhere ที่ต้องการสื่อสารถึงพลังและความมั่นใจของผู้หญิงที่พร้อมก้าวไปในทุกเส้นทางของชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร ก็สามารถรู้สึกสวยและมั่นใจได้เสมอด้วย HERA Black Cushion Foundation ซึ่งหลิงคิดว่าพลังแบบนี้แหละที่แฟน ๆ รู้สึกตื่นเต้น และอยากเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ไปด้วยกันก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ HERA Black Cushion Foundation ตัวนี้เหมือนกันกับหลิง”

โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย เพียงช้อปผลิตภัณฑ์ HERA ภายใน HERA Pop Up Store ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้า สยามพารากอน โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2568 หรือทดลองได้ที่เคาเตอร์ HERA ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม HERA Thailand













