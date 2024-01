ครั้งแรก "น้องอเล็ก" ศิลปินเด็กพิเศษและเพื่อนแสดงผลงาน ต่อยอดศิลปะสู่สร้างอาชีพ

วันนี้ (21 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการอาร์ท สตอรี่ ของมูลนิธิออทิสติกไทย ได้จัดงานที่ชื่อว่า อาร์ตสตอรีอีเวนต์ แอนด์ อเล็กซ์แอนด์เดอะแก๊ง โชว์เคส (Artstory Event and "Alex & The Gang" Showcase) ร่วมกับ “น้องอเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์” เพื่อแสดงการใช้ศิลปะเข้ามาบำบัดและสร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติก ที่โซน SCBX Next Tech ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ (BMHH) อินโดบิก แรบบิทแคช และดั๊กแฮมส์ เอนเนอยี่ รวมทั้งศูนย์การค้าสยามพารากอน SCB X Next Tech และเหล่านายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ ที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และสินค้า ตัดสินใจมาเดินแบบเพื่อโชว์สินค้าในครั้งนี้โดยน้องอเล็ก เป็นศิลปินเด็กพิเศษที่ค้นพบตัวเองจากโลกจินตนาการ สู่การเป็นนักเขียนผ่านตัวอักษรบนโลกออนไลน์ และงานดิจิทัลอาร์ท ต่อยอดเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริง กับการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมชวนเพื่อน ๆ เด็กพิเศษที่มีความสามารถหลากหลายอีก 7 คน มาร่วมจัดแสดงผลงานที่แปลงร่างจากลายเส้นและงานศิลปะสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง สร้างความยั่งยืนให้เด็กพิเศษสามารถมีรายได้ มีอาชีพผ่านการทำงานศิลปะ สะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษ เปิดพื้นที่แห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพน้องอเล็ก กล่าวว่า ผมขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ คนที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมดีใจมากๆ และภูมิใจมากเช่นกัน ตอนนี้ผมมีความสุขกับการวาดภาพ และออกแบบงานต่างๆ ผมได้ค้นพบสิ่งที่ชอบและมีโอกาสลงมือทำ แม้ผมจะเป็นออทิสติก แอลดี แต่ผมทำมันได้ ฝากถึงเพื่อนที่เป็นเหมือนกับผมว่าการจะมีความสุขได้ต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเอง ค้นให้พบว่าความสุขของเราคืออะไร และลงมือทำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอายเลยครับ You can do it I can do it. อย่ายอมแพ้นายวรัท จันทยานนท์ ซีอีโอของโครงการอาร์ต สตอรี (ARTSTORY BY AUTISTIC THAI) เปิดเผยว่า โครงการนี้ต่อยอดจากคลาสศิลปะบำบัดของมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาพัฒนาศักยภาพและสร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติก เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นในสังคม และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ตามความตั้งใจของมูลนิธิฯ ที่จะเดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับบุคคลออทิสติก และเห็นว่าผลงานศิลปะของเด็กๆ สามารถนำมาต่อยอดเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ เสื้อผ้า หรือกระเป๋า ทำให้เด็กๆ มีรายได้จากฝีมือของตัวเอง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถของเด็กพิเศษที่ไม่แพ้กับศิลปินมืออาชีพ และให้คุณค่ากับทุกคนอย่างเท่าเทียมด้าน น.ส.วชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายไปสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” (Social Bank) ซึ่งหนึ่งในแกนหลักของการดำเนินงานก็คือ การให้การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเปราะบาง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยนั้น เป็นกิจกรรมที่ธนาคารทำมาตั้งแต่ปี 2566 โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินเด็กออทิสติกของมูลนิธิฯ เป็นผู้วาดลวดลายบนกระปุกออมสินที่ใช้แจกในแคมเปญวันเด็ก ซึ่งเป็นการจ้างงานผ่านบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ARTSTORY BY AUTISTIC THAI) เพื่อให้เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงศักยภาพและความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด อีกทั้งยังสามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับจุดยืนของธนาคารออมสิน ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขณะที่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ (BMHH) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า โรคออทิสติก (Autism spectrum disorder) หรือ ASD คือ กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้านคือ ด้านการเข้าสังคม การพูดหรือด้านภาษา และพฤติกรรมมีการสนใจซ้ำ จากตัวเลขกรมสุขภาพจิต มีข้อมูลประเทศไทยพบอัตราป่วยโรคออทิสติกได้ 6 คนในประชากรทุก 1,000 คน คาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้มากกว่า 300,000 คนสำคัญที่สุดอย่างแรกคือผู้ปกครอง คุณครูหรือผู้ดูแลต้องเปิดรับ เปิดใจ และยอมรับในตัวเขา ลองสังเกตสิ่งที่เขาชอบทำ สิ่งที่เขาถนัดจริงๆ แล้วค่อยมองหาวิธีพัฒนาทักษะของเขาเพื่อต่อยอดต่อไป อย่างเช่น เรื่องความชอบด้านศิลปะ จุดเด่นของศิลปะแต่ละด้านจะช่วยเสริมพัฒนาการของกลุ่มเด็กพิเศษแตกต่างกันไป และช่วยทำให้สมองเรียนรู้การเชื่อมโยงเรื่องราว พร้อมส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้น โรงพยาบาลฯ ได้เข้าสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว แสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง สร้างความยั่งยืนให้เด็กพิเศษสามารถมีรายได้ มีอาชีพผ่านการทำงานศิลปะ สะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษ ที่สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็กเองอย่างไรก็ตาม วิธีการรักษาโรคออทิสติกให้มีประสิทธิภาพ คือ การรักษาแบบองค์รวม ผสมผสานร่วมกันกับการบำบัดตามอาการเด่น และยังพิจารณาถึงประเภทของออทิสติกและระดับความรุนแรงในการต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน โดยแพทย์จะให้แนวทางการบำบัดโรคออทิสติกทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนกับผู้ปกครองโดยเน้นการกระตุ้นพัฒนาการ การเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมและการปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร่วมกันกับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ การเรียนรู้และการสื่อสาร รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และลดการพึ่งพานายณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ในแสดงศักยภาพของคนทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งรวมถึงบุคคลออทิสติกด้วย ซึ่งอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผ่านงานศิลปะของน้องๆ ศิลปินทั้ง 8 คน รวมถึงน้องอเล็ก ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงฝีมือการออกแบบลวดลายกราฟิกน่ารัก ๆ บนสินค้า และผลิตภัณฑ์ของพวกเขา อย่างน้อยทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และแสดงให้ทุกคนได้เห็นในฝีมือไม้ลายมือที่เป็นมืออาชีพ และเป็นได้รับการยอมรับ ตลอดเวลาที่ผ่านมา อินโนบิก มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ Life Science เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีความยั่งยืน และเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน