BEM ชูศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ เปิดพื้นที่สถานีพหลโยธินจัดกิจกรรมตลอดปี ส่งต่อความยั่งยืนเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี MRT สายสีน้ำเงิน

BEM ชูศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT เดินหน้าต่อยอดพื้นที่สถานีพหลโยธินในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ จัดเวิร์คช้อปสร้างอาชีพฟรีตลอดปี มุ่งพัฒนาศักยภาพ “คน” สู่การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน ตอบแทนสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี MRT สายสีน้ำเงินนางสาวสุวพีร์ ลือสิริพรกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า “บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านศิลปะที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นสากล จึงใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้ใช้บริการทั้งจากกลุ่มทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRTปีที่ผ่านมา BEM ได้เนรมิตสถานีพหลโยธิน เป็นเมโทร อาร์ต (Metro Art) หรืออาร์ต เดสทิเนชั่น ใจกลางเมือง ร่วมกับพันธมิตรอย่างเครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ IWS THAILAND จัดสรรพื้นที่บางส่วนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ หรือ Art Learning Center เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะให้เยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น เพราะเชื่อว่าการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนา “คน” ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ การวาดภาพด้วยสีซอฟท์พาสเทล เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย เน้นความละเอียดของการใช้สี สามารถนำเทคนิคไปปรับใช้ได้ในศิลปะแขนงอื่นได้อีกหลากหลายรูปแบบ และการประกวดวาดภาพสีน้ำก็ได้รับความสนใจมากเช่นกัน เพราะนอกจากรางวัลแล้ว เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากอาจารย์ระดับมาสเตอร์ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมยังเป็นสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันให้ความสนใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี”ในปีนี้ BEM เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป โดยภายใน Art Learning Center ได้เตรียมกิจกรรมไว้มากมาย อาทิ Art Activities ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่ม Workshop เป็นสัปดาห์ละ 2 วันคือวันอังคารและวันพุธของทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสร้างอาชีพ หรือรักการฝึกฝีมือได้มีช่วงเวลาเข้าร่วมได้มากขึ้น อาทิ ศิลปะลายรดน้ำ การฝึกวาดภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำ การปั้นดินไทย การประดิษฐ์กระเป๋าจากเชือกมาคราเม่ และการถ่ายภาพด้วยมือถือ เป็นต้นArt Training ชวนผู้สนใจปลดล็อคสกิลในระดับมาสเตอร์จากศิลปินสีน้ำระดับ World Master ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ อาทิ คอร์สจิตรกรรมแห่งธรรมชาติ คอร์สจิตรกรรมแห่งลื่นไหล คอร์สจิตรกรรมแห่งจินตนาการ ตลอดจนการประกวดวาดภาพสีน้ำ BEM Art Contest อีเว้นต์ประจำปีของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ทั้งประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประเภทประชาชนทั่วไป (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) จำนวน 2 ครั้งขณะเดียวกันยังเปิดพื้นที่ต้อนรับเยาวชนจากชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและเขตทางพิเศษกับกิจกรรม Happy Journey With BEM @Metro Art เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมและเยี่ยมชมเมโทร อาร์ต สถานีพหลโยธิน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง Studio Showcase ผลงานของศิลปินระดับมาสเตอร์จาก IWS สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าชม“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางซื่อ)ในปีนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายที่ BEM จะนำเสนออย่างต่อเนื่องตลอดปีเพื่อตอบแทนผู้ใช้บริการ” นางสาวสุวพีร์ กล่าวทิ้งท้ายสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก): BEM Bangkok Expressway and Metro / X (เอ็กซ์): BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT