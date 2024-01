BEM ชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่มิวเซียมสยาม

โดยในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมมิวเซียมสยามกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้เด็กๆ ได้เป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกและนำกลับไปเลี้ยงที่บ้าน เพื่อให้เด็กในเมืองได้มีความผูกพันกับธรรมชาติ เรียนรู้การดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีโซนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ Play Game การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองและพัฒนาการของร่างกาย ผ่านการถอดรหัสความเป็นไทยและของเล่นไทยมาเป็นหลักในการออกแบบกิจกรรม Play Grooming ชวนทำงานประดิษฐ์ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและสมาธิ, Play Gourmet การเล่นเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านอาหาร และเน้นการสื่อการในประเด็น food legitimacy, Play Gallery สวมบทบาทตัวละครจากนิทานที่ฟัง เพื่อให้เด็กๆ กล้าแสดงออก และ Play and Growth เล่นเพื่อรู้การเติบโตผ่านธรรมชาติวิทยาของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่รู้จักปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก): BEM Bangkok Expressway and Metro / X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT