"ดีเอสไอ" เรียกพยาน 1,200 ราย สอบปากคำพัวพันคดีฮั้ว สว.

MGR Online - "ดีเอสไอ" ออกหมายเรียกพยาน 1,200 รายทั่วประเทศ ชี้แจงคดีฮั้ว สว. ฐาน "อั้งยี่-ฟอกเงิน" พบเส้นเงินกระจาย 45 จังหวัด
วันนี้ (16 ส.ค.) แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดีฮั้ว สว. ฐาน "อั้งยี่-ฟอกเงิน" ว่า สำหรับหมายเรียกพยาน จำนวน 1,200 ราย ที่คณะพนักงานสอบสวนได้ออกไปนั้น ส่วนใหญ่คือกลุ่มคนที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องในขบวนการเพื่อเป็นโหวตเตอร์ หรือกลุ่มพลีชีพ โดยมีปรากฏตั้งแต่ระดับการเลือก สว. ในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ เพื่อโหวตเลือกบุคคลที่สมัครสมาชิก สว. ตามโพย โดยไม่เลือกตัวเอง ซึ่งถ้าในขั้นตอนการสอบสวนปากคำพยาน รายใดมีการยอมรับหรือให้การเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มไหน กลุ่มของใคร ก็จะเห็นความชัดเจนเกี่ยวข้องสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเกี่ยวโยงกับนักการเมืองในพื้นที่ เนื่องจากการสืบสวนยังพบว่ามีร่องรอยทางการเงินเข้ามาเชื่อมโยงกันมากถึง 45 จังหวัด อาทิ มีการโอนเงิน-รับโอนเงินระหว่างกันของคนในพื้นที่ นักการเมืองในพื้นที่ และขบวนการจัดฮั้ว เป็นต้น
แหล่งข่าวดีเอสไอ เผยอีกว่า จำนวนพยาน 1,200 รายที่ต้องสอบปากคำ มีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน จึงได้มอบหมายให้ 10 กองคดีที่มีพนักงานสอบสวน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การสอบปากคำในคดีซับซ้อน มีคนจำนวนมาก มีนิติกรรมทางการเงิน เข้ามาดำเนินการรับผิดชอบสอบปากคำ และจะได้รวบรวมรายงานผลการสอบปากคำของแต่ละคณะทำงานมาหารือความคืบหน้ากันอีกครั้งในที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ ประเด็นที่จะใช้ในการสอบปากคำพยาน 1,200 ราย ยกตัวอย่าง เดิมทีผู้สมัคร สว. เหล่านี้สมัครในกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง อยู่กลุ่มใด และให้ชี้แจงเรื่องธุรกรรมการเงินที่พนักงานสอบสวนพบในสำนวนว่าเป็นเงินดำเนินการจากกิจกรรมใด ได้รับโอนมาจากใคร เป็นค่าดำเนินการอะไร สิ่งเหล่านี้พยานต้องชี้แจงให้ชัดเจน
"สำหรับการประสานขอเอกสารกับวุฒิสภา เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาประจำตัว สว. ของ สว. 200 ราย ที่ดีเอสไอได้เร่งติดตามมาตลอดนั้น ล่าสุดยังคงไม่ได้รับเอกสารจากวุฒิสภาแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค พนักงานสอบสวนจะมีการติดตามสอบถามต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสอบสวนพยานกลุ่มต่างๆ ตามที่มีข้อมูลปรากฏ เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุม เป็นธรรม"