ย้อนตำนาน! ดรามา "รายการฮิวโก้" เกมโชว์ยุค 90 ทีมงานยันชัด ระบบไทยใช้ DTMF บังคับจริง ไม่ใช่การจัดฉาก

ดรามาตำนานเกมโชว์ "ฮิวโก้" ยุค 90 ถูกแฉจัดฉาก ทีมงานเก่าโต้ทันควัน ยันใช้ระบบ DTMF บังคับตัวละครจริง ไม่ใช่เรื่องโกหก เพจต้นเหตุลบโพสต์แล้ว
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการตั้งประเด็นสงสัยเกี่ยวกับรายการเกมโชว์ในตำนานยุค 90 อย่าง "ฮิวโก้ (Hugo)" ซึ่งเป็นรายการที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงปี 2539-2541 ในประเทศไทย
โดยเพจ “Drama-Addict” ได้ออกมาเผยว่า รายการ "ฮิวโก้" เป็นเกมโชว์ที่มีเอกลักษณ์ โดยให้ผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาในรายการและใช้การกดปุ่มบนโทรศัพท์ (DTMF) เพื่อบังคับตัวละครในเกมคอมพิวเตอร์
ประเด็นดรามาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีเพจหนึ่งออกมาเผยแพร่บทความ โดยกล่าวอ้างว่า ในขณะที่รายการฮิวโก้ของต่างประเทศเป็นการบังคับตัวละครจริง แต่รายการในประเทศไทยเป็นการ "จัดฉาก" โดยให้คนในห้องส่งเป็นผู้บังคับเกมแทน และอ้างว่าผู้เล่นทางบ้านเป็นผู้ควบคุม
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเผยแพร่บทความดังกล่าว ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับรายการ "ฮิวโก้" ในประเทศไทย ได้ออกมาโต้แย้งทันที โดยยืนยันว่าสิ่งที่เพจดังกล่าวโพสต์ไม่เป็นความจริง
ทีมงานได้ชี้แจงว่า ระบบที่ใช้ในประเทศไทยนั้นเป็นระบบ DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) ซึ่งเป็นการแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบปุ่มกดให้เป็นคำสั่งควบคุมในเกม เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ในต่างประเทศ โดยมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ITE3000 ซึ่งพัฒนามาจากการประมวลผลร่วมกันของคอมพิวเตอร์ Amiga 3000 สองเครื่อง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเสียง
ทีมงานยังเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมว่า ระบบนี้สามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และรับชมโทรทัศน์ผ่านเสาอากาศ (หนวดกุ้ง) ซึ่งมีการดีเลย์ของสัญญาณต่ำ ทำให้การควบคุมเกมมีความแม่นยำ
การยืนยันจากทีมงาน เป็นการพิสูจน์ว่ารายการ "ฮิวโก้" ในประเทศไทยนั้นผู้เล่นทางบ้านสามารถบังคับตัวละครได้จริง ไม่ใช่การจัดฉากตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งในเวลาต่อมา เพจที่ตั้งประเด็นดังกล่าวก็ได้ลบโพสต์ต้นเรื่องออกไปแล้ว