ชิปควอนตัม Willow ของ Google แรงกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 13,000 เท่า

Google ประกาศความสำเร็จในการนำชิปควอนตัม "Willow" มาใช้ในการประมวลผล พร้อมรายงานผลอัลกอริทึมที่ตรวจสอบได้ (Verifiable Quantum Advantage) เป็นครั้งแรกของโลก ที่จะปูทางไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง
ความสำคัญของการทดสอบใช้งานชิปควอนตัมในครั้งนี้ คือการประมวลผล อัลกอริทึมควอนตัม "Quantum Echoes" ซึ่งทำงานคล้ายกับการส่งสัญญาณเสียงสะท้อนเข้าไปในระบบควอนตัม แล้ววิเคราะห์ "เสียงสะท้อน" ที่กลับออกมาเพื่อเรียนรู้โครงสร้างของระบบนั้นๆ
โดยอัลกอริทึมนี้มีความไวสูงมากในการตรวจวัด และได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่าอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมที่ดีที่สุดบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกถึง 13,000 เท่า
ชิปควอนตัม Willow ประมวลผลด้วยอัตราความผิดพลาดที่ต่ำมากและความเร็วในการทำงานที่สูง ทำให้ Willow สามารถรองรับความซับซ้อนและความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับอัลกอริทึม Quantum Echoes ได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2024 ที่ผ่านมา ชิป Willow ยังได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการลดทอนความผิดพลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัม
นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถรันอัลกอริทึมที่ "ตรวจสอบได้" ซึ่งเหนือกว่าความสามารถของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยความสามารถในการคำนวณซ้ำและให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมนี้ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในอนาคต
จากผลความสำเร็จของในครั้งนี้ จะเปิดทางให้การนำชิปควอนตัมไปสู่การใช้งานจริงในหลากหลายสาขา เช่น การพัฒนายาใหม่ๆ การค้นพบวัสดุศาสตร์ขั้นสูง และแม้กระทั่งการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ซับซ้อนอย่างหลุมดำ สำหรับวงการเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน นี่คือข่าวใหญ่ที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า