กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ร่วม กสทช. ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์แนวชายแดน

จันทบุรี - กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ร่วม กสทช. ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์แนวชายแดนจันทบุรี ป้องกันถูกใช้สนับสนุนเว็บพนัน–แก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันนี้ ( 10 พ.ย.) พ.ต.ท.ภัควัต เมฆฉาย สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจันทบุรี ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำโดย นายบัญชา รัตนสร้อย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจสอบความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ บริเวณแนวชายแดนฝั่งไทย
เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณโทรศัพท์ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น เว็บพนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือการสื่อสารของกลุ่มลักลอบข้ามแดน
ผลการตรวจสอบไม่พบเสาส่งสัญญาณที่มีการกระจายคลื่นข้ามเขตแนวชายแดน และค่าความแรงของสัญญาณในหลายจุดอยู่ในระดับมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายทุกค่ายให้เฝ้าระวังและควบคุมการกระจายคลื่นให้อยู่ในเขตแดนประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การหลอกลวงออนไลน์ และสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนจันทบุรี