แม็กซี่ ลาล่า ผู้สร้างสรรค์อาภรณ์ให้เจิดจรัส บนเวทีนางงามระดับโลก

ในยุคที่อุตสาหกรรมนางงามของประเทศไทย กำลังผสานเข้ากับวัฒนธรรม แฟชั่น และความบันเทิงอย่างแนบแน่น “แม็กซี่ หาญสงคราม” หรือที่คนรู้จักกันในนาม แม็กซี่ ลาล่า (Maxy Lala) คือหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดในวงการผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายเวทีนางงามระดับประเทศและนานาชาติ ผู้ยกระดับคำว่า “แฟชั่นนางงาม” ให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่น่าจับตามองไม่แพ้แฟชั่นรันเวย์ระดับโลก
แม็กซี่ หาญสงคราม เปิดเผยว่า หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แม็กซี่ได้เดินทางไปศึกษาต่อมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา ก่อนย้ายไปฝรั่งเศสเพื่อเรียนต่อด้านแฟชั่นที่ École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD Paris) สถาบันแฟชั่นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส การเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้เธอซึมซับแนวคิดทางศิลปะที่แตกต่าง และนำประสบการณ์เหล่านั้นมาหลอมรวมเป็นผลงานร่วมวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยและสะท้อนความเป็นไทยในมิติใหม่
“ตอนที่เรียนอยู่ที่ปารีส แม็กซี่เคยคิดว่าการที่กรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองหลวงแฟชั่นแบบปารีสหรือนิวยอร์กคงเป็นเรื่องยาก แต่เรามีอุตสาหกรรมนางงามที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก วงการนี้คือพลังวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสังคมไทย ทั้งในแง่การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ และการสร้างพื้นที่ให้ศิลปะแฟชั่นเติบโตอย่างแท้จริง” แม็กซี่ หาญสงคราม เผย
จากความชื่นชอบพร้อมกับการศึกษาและประสบการณ์ทำให้ แม็กซี่ หาญสงคราม เชี่ยวชาญด้าน Haute Couture, Lingerie Design และ Luneville Embroidery เทคนิคการปักชั้นสูงที่เธอนำกลับมาประยุกต์ในผลงานแฟชั่นไทยอย่างโดดเด่น ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ Maxy Lala และดำรงตำแหน่ง Creative Director & Co-Founder แห่ง UNIX WEAR ซึ่งร่วมก่อตั้งกับ แองจี้ เสริมสิรี แสนโกศิก แบรนด์แฟชั่นที่ผสานศิลปะ แฟชั่น และการประกวดเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์
ความพิเศษที่ทำให้ แม็กซี่ ลาล่า (Maxy Lala) แตกต่างจากห้องเสื้อหรือดีไซเนอร์ทั่วไป คือบทบาทที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำชุดราตรีให้ผู้เข้าประกวดเลือกสวมใส่ในรอบสำคัญต่างๆ แต่เป็นการอยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์แฟชั่นของ ทั้งเวที ตั้งแต่แนวคิดหลัก (Conceptual Direction) ไปจนถึงชุดว่ายน้ำ ชุดเปิดตัว ชุดกิจกรรมเก็บตัว และคอสตูมของผู้เข้าประกวดทุกคน ทำให้แต่ละเวทีมีเอกลักษณ์ทางแฟชั่นที่ชัดเจนและทรงอิทธิพลในทุกปี
ตลอดเส้นทางในวงการประกวด แม็กซี่ หาญสงคราม มีส่วนสำคัญในหลายเวทีระดับประเทศและระดับโลก เช่น Miss Universe Thailand, Miss Thailand, Miss International Queen, และ Mister Global Thailand เธอคือผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียที่สร้างกระแสให้วงการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำปักคริสตัลและดอกไม้แก้วทั้งตัวใน Miss Universe Thailand 2023 ที่เปลี่ยนมาตรฐานการออกแบบชุดว่ายน้ำบนเวทีนางงาม จากเดิมที่เป็นเพียงส่วนประกอบของการประกวด กลายเป็นจุดไฮไลต์ที่ผู้ชมทั่วประเทศรอคอย หรือ “The Angelix” จาก UNIX WEAR บนเวที Miss Universe Thailand 2024 ซึ่งร่วมคอลแลปส์กับแบรนด์ระดับโลก Swarovski จนเวทีลุกเป็นไฟและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลก
แม็กซี่ยังเป็นผู้สร้างสรรค์แนวคิดแฟชั่นที่ท้าทายกรอบเดิม เช่น ชุดที่ทำจากผ้าสำเพ็งของ แอนโทเนีย โพซิ่ว Miss Universe Thailand 2023 ในงาน Gala Night of Miss Universe 2023 ซึ่งกลายเป็นประเด็นสนทนาในระดับประเทศและนานาชาติ และทุกครั้งที่เธอออกแบบ มักตามมาด้วยการพูดถึงและการตีความใหม่ในสังคม
สำหรับแฟชั่นของ แม็กซี่ หาญสงคราม หรือ แม็กซี่ ลาล่า (Maxy Lala) “แฟชั่นคือภาษาของอัตลักษณ์” เครื่องแต่งกายนางงามไม่ใช่เพียงเครื่องประดับความงาม แต่คือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัย และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาโลก ปัจจุบันเธอกำลังขยายขอบเขตการทำงานจากเวทีนางงามสู่ระดับสากล โดยนำเสนอแฟชั่นไทยในฐานะ soft power ที่มีรากฐานจากงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย