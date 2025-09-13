xs
xsm
sm
md
lg

ออร่าจับ! 23 สาว Miss International Queen 2025 ในชุดล้านนาร่วมสมัยกลางเวียงเชียงใหม่ แฟนคลับทั่วโลกประทับใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองประกวด Miss International Queen จังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนรมิตงาน MIQ 2025 Gala Night: Culture & Couture in Chiang Mai ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ต้อนรับกองประกวด Miss International Queen 2025พร้อมไฮไลต์ แฟชั่นโชว์ The Lanna Queen’s Garden โดยผู้เข้าประกวด 23 สาวงามจากทั่วโลกครองรันเวย์เฉิดฉายโชว์ความงดงามในชุดล้านนาร่วมสมัย อวดโฉมมนต์เสน่ห์และมรดกทางวัฒนธรรมสุดล้ำค่าของชาวล้านนา ออกแบบโดย อาจารย์ส้มโอ หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง ผู้คว้ารางวัลชุดประจำชาติระดับนานาชาติ 2 ปีซ้อน สะกดทุกสายตา ท่ามกลางเสียงปรบมือและความตื่นตาตื่นใจของผู้ชม  ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเยือนเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ Mr. Arnaud Beril – Cluster General Manager โรงแรม Anantara Chiang Mai, คุณวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้า วิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว, คุณอิทธิรัฐ สินารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และคุณวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกงสุลประเทศต่างๆ อาทิ สวีเดน เปรู เกาหลี อิตาลี รวมไปถึงเซเลปดารา อย่าง พลอย ชิดจันทร์  ป๊อป อารียา และ อดีต Miss International Queen ปีต่างๆ ร่วมให้เกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการสัมผัสมนต์เสน่ห์และความยิ่งใหญ่ของเวทีระดับโลกอย่าง Miss International Queen 2025

ชุดล้านนาร่วมสมัยครั้งนี้ชู soft power ของเมืองเหนืออย่างแท้จริง ผสมผสานความงามดั้งเดิมและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ดึงเสน่ห์ของ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา มาถ่ายทอดผ่านโครงสร้าง แพตเทิร์น และงานผ้าสุดประณีต ผสมผสานกับความโมเดิร์นระดับโอต์กูตูร์

ไฮไลต์ของการออกแบบอยู่ที่การนำผ้าซิ่นหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าซิ่นราชสำนัก ผ้าซิ่นเชียงแสน ผ้าซิ่นเมืองเงิน ผ้าซิ่นชาวไทยภูเขา ไปจนถึงผ้าแพรจีน มารังสรรค์เป็น 5 กลุ่มชุดที่เผยความงดงามของภูมิปัญญาไทย ผ่านเทคนิคเดรปปิ้ง แบบตะวันตก ผสานกับการพันผ้าในช่วงอกที่สะท้อนศิลปะการแต่งกายไทยและกลิ่นอายวัฒนธรรมตะวันออกตั้งแต่สมัยกรีกโรมัน
 อีกหนึ่งสัญญะที่สำคัญคือเครื่องหัวดอกไม้ ซึ่งอาจารย์ส้มโอหยิบยกจากวิถีล้านนาดั้งเดิมที่หญิงสาวจะมีการเสียบแซมดอกไม้บนมวยผม มาตีความใหม่เป็นเครื่องประดับศีรษะดอกไม้หลากสีขนาดใหญ่ เปรียบเป็น “มงกุฎแห่งความงาม” ดุจการสร้าง Lanna Garden ที่เฉลิมฉลองความงามในทุกมิติอย่างเท่าเทียม

เบื้องหลังแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ทีมงานที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพียง 3 ชั่วโมง เพื่อเดรปและนุ่งสดชุดให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 23 คน โดยไม่ผ่านการวัดตัวล่วงหน้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญระดับสูงจากทีมงานแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมภาคเหนือในการจับผ้าและเย็บสดบนตัวแบบ

รันเวย์ค่ำคืนนี้จึงไม่เพียงถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ล้านนา แต่ยังตอกย้ำว่าความงามและศิลปะไทยสามารถโลดแล่นบนเวทีโลกได้อย่างสง่างามไม่แพ้ใคร 
หลังจากกิจกรรมที่เชียงใหม่ผู้เข้าประกวดจะเข้าสู่รอบสำคัญต่างๆ ได้แก่
• National Costume and Talent วันที่ 15 กันยายน ที่ Emsphere
• The Preliminary วันที่ 18 กันยายน ที่ Tiffany’s Show Pattaya
• The Crowning Finale วันที่ 20 กันยายน ที่ Tiffany’s Show Pattaya
 
รับชมการถ่ายทอดทุกกิจกรรมการประกวดได้ทาง YouTube ของMiss International Queen และรอบ The Crowning Finale สามารถรับชมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เวลา 21.40 นได้อีกหนึ่งช่องทาง
ติดตามความเคลื่อนไหวและการประกาศผลของการประกวดทาง
● Website: https://missinternationalqueen.com/home
● Facebook: https://www.facebook.com/MissInternationalQueen
● YouTube: https://www.youtube.com/@MissInternationalQueen
● Instagram: https://www.instagram.com/missinternationalqueen







ออร่าจับ! 23 สาว Miss International Queen 2025 ในชุดล้านนาร่วมสมัยกลางเวียงเชียงใหม่ แฟนคลับทั่วโลกประทับใจ
ออร่าจับ! 23 สาว Miss International Queen 2025 ในชุดล้านนาร่วมสมัยกลางเวียงเชียงใหม่ แฟนคลับทั่วโลกประทับใจ
ออร่าจับ! 23 สาว Miss International Queen 2025 ในชุดล้านนาร่วมสมัยกลางเวียงเชียงใหม่ แฟนคลับทั่วโลกประทับใจ
ออร่าจับ! 23 สาว Miss International Queen 2025 ในชุดล้านนาร่วมสมัยกลางเวียงเชียงใหม่ แฟนคลับทั่วโลกประทับใจ
กำลังโหลดความคิดเห็น