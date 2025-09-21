นางงามข้ามเพศ ผิวสี “มิโดริ โมเนต์” จาก USA คว้ามง Miss International Queen 2025

ออร่าจับ! สาวซีแอตเทิล จากสหรัฐอเมริกา “มิโดริ โมเนต์(Midori Monet)” อายุ 27 ปี คว้ามง Miss International Queen 2025 สมศักดิ์ศรี โดดเด่นสะกดทุกสายตา ซึ่งเจ้าตัวเป็นทั้งนักแสดงโชว์ นักออกแบบแฟชั่น และนักเขียน เธอตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ ไม่มีตายไมค์ แสดงทัศนคติระดับโกลบอลได้อย่างโดดเด่น ทำให้กรรมการเทคะแนนพิชิตมงไปอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงทรานส์ทั่วโลกภายใต้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ และยังได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม และรางวัล Best Preliminary Performance อีกด้วย
ส่วนรองอันดับหนึ่ง Olivia Lauren จากประเทศคิวบา และรองอันดับสอง จาก Ha Tam Nhu ประเทศเวียดนาม ด้านตัวแทนจากประเทศไทย “ปรียากร พรพรหม“ ได้รางวัล Miss Photogenic (ขวัญใจช่างภาพ) ไปครองตามลำดับ
เวที Miss International Queen เวทีประกวดสาวทรานส์ระดับโลกที่มีประวัติยาวนานจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ไม่เพียงเฉลิมฉลองความงามเท่านั้น แต่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญ สนับสนุนความเท่าเทียม สิทธิ และเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคสำหรับทุกคน ภายใต้ธีมปีนี้ “Beyond Beauty, Open Possibilities”
ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss International Queen 2025 จะเริ่มต้นภารกิจสำคัญในทันที โดยจะทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมรณรงค์และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมสิทธิและความเข้าใจในกลุ่ม LGBTQIA+ นอกจากนี้ รองอันดับ 1 และอันดับ 2 จะร่วมสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญ เช่น การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของทรานเจนเดอร์
#USA #MissInternationalQueen #MIQ2025 #BeyondBeauty