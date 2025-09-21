xs
นางงามข้ามเพศ ผิวสี “มิโดริ โมเนต์” จาก USA คว้ามง Miss International Queen 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออร่าจับ! สาวซีแอตเทิล จากสหรัฐอเมริกา “มิโดริ โมเนต์(Midori Monet)” อายุ 27 ปี คว้ามง Miss International Queen 2025 สมศักดิ์ศรี โดดเด่นสะกดทุกสายตา ซึ่งเจ้าตัวเป็นทั้งนักแสดงโชว์ นักออกแบบแฟชั่น และนักเขียน เธอตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ ไม่มีตายไมค์ แสดงทัศนคติระดับโกลบอลได้อย่างโดดเด่น ทำให้กรรมการเทคะแนนพิชิตมงไปอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงทรานส์ทั่วโลกภายใต้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ และยังได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม และรางวัล Best Preliminary Performance อีกด้วย
 
ส่วนรองอันดับหนึ่ง Olivia Lauren จากประเทศคิวบา และรองอันดับสอง จาก Ha Tam Nhu ประเทศเวียดนาม ด้านตัวแทนจากประเทศไทย “ปรียากร พรพรหม“ ได้รางวัล Miss Photogenic (ขวัญใจช่างภาพ) ไปครองตามลำดับ

เวที Miss International Queen เวทีประกวดสาวทรานส์ระดับโลกที่มีประวัติยาวนานจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ไม่เพียงเฉลิมฉลองความงามเท่านั้น แต่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญ สนับสนุนความเท่าเทียม สิทธิ และเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคสำหรับทุกคน ภายใต้ธีมปีนี้ “Beyond Beauty, Open Possibilities”

ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss International Queen 2025 จะเริ่มต้นภารกิจสำคัญในทันที โดยจะทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมรณรงค์และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมสิทธิและความเข้าใจในกลุ่ม LGBTQIA+ นอกจากนี้ รองอันดับ 1 และอันดับ 2 จะร่วมสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญ เช่น การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของทรานเจนเดอร์
 
#USA #MissInternationalQueen #MIQ2025 #BeyondBeauty















