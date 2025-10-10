ทรู เปิดบ้านต้อนรับ “Mister Global 2025” สัมผัสโลกนวัตกรรมและ AI แห่งอนาคต ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค

เพราะโลกแห่งนวัตกรรมพร้อมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ..ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดพื้นที่ดิจิทัลและนวัตกรรม ต้อนรับเหล่าผู้เข้าประกวด Mister Global 2025 ที่มาเยือน ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อสัมผัสเทคโนโลยีและ AI แห่งอนาคต โดยมี นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล และ นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
คณะผู้เข้าประกวดนำโดย Alejandro Ortega จากประเทศสเปน ผู้ชนะเลิศอันดับ1 Mister Global 2025 พร้อมคณะผู้ประกวดจากหลากหลายประเทศ ได้เยี่ยมชม บรรยากาศของทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเยี่ยมชม Center of Excellence (CoE)“ระบบนิเวศแห่งนวัตกรรม” ที่เชื่อมโยงโลกชีวภาพ โลกดิจิทัล และโลกข้อมูลไว้ด้วยกัน พร้อมเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ Digital & AI Lab ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและเอไอ โดยทรู ที่ผนึกพลังพันธมิตรระดับโลก มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ Digital & AI Lab แห่งนี้ แบ่งเป็น 5 โซนนวัตกรรมล้ำสมัย ตั้งแต่ Ideation Zone พื้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์, Co-Creation Zone สำหรับทำงานร่วมกันแบบ Co-working pods, Training & Learming Zone ยกระดับทักษะบุคลากรทุกระดับผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ R&ED Deep Rescarch Zone ที่เปลี่ยนแนวคิด ให้กลายเป็นนวัตกรรมจริงด้วยห้องแล็บ AI/ML และ IoT Robotics ไปจนถึง Experience Zone ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Smart Store, Smart Healthcare หรือ Smart Home & Office ขณะเดียวกัน จะมีการควบรวมเทคโนโลยี ยุคใหม่ อาทิ Cloud, AI, Robotics, 5G, IoT และ Blockchain เพื่อสร้างนวัตกรรม ระดับ Flagship ตัวอย่าง เช่น หุ่นยนต์อัจฉริยะประจำบ้าน เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในแต่ล่ะภาคส่วน ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด