“มาดามหยก กชพร” ร่วมงาน Miss International Queen 2025 Gala Night ย้ำพลังความงามหลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่ำคืนวันที่ 9 กันยายน 2568 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงาน Miss International Queen 2025 Gala Night อย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมีทั้งแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน และบุคคลจากหลากหลายวงการเข้าร่วม ร่วมตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้นำการจัดเวทีนางงามทรานส์เจนเดอร์ระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Culture Chic ที่ผสานแฟชั่นร่วมสมัยเข้ากับเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา

หนึ่งในแขกกิตติมศักดิ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ “มาดามหยก คุณกชพร เวโรจน์” ประธานชมรม Change Together & Indy Team ซึ่งได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้สนับสนุนความเท่าเทียมและความงามที่หลากหลาย มายาวนาน

มาดามหยกเผยถึงความรู้สึกหลังงานว่า
“การได้เข้าร่วม Miss International Queen 2025 Gala Night ไม่ใช่แค่การชมความงามบนเวที แต่คือการได้เห็นพลังของความฝันและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง ดิฉันเชื่อว่างานนี้คือแรงบันดาลใจให้สังคมเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ Soft Power ของไทยให้ทั่วโลกได้เห็น”

เธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในเชียงใหม่ครั้งนี้ช่วยสะท้อนศักยภาพของจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมิตรต่อชุมชน LGBTQ+ “เชียงใหม่คือเมืองที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจ และงานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกได้”

การปรากฏตัวของ มาดามหยก จึงไม่เพียงเพิ่มความหรูหราให้ค่ำคืนพิเศษ แต่ยังสะท้อนถึงพลังใหม่ของผู้หญิงไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างเวทีนานาชาติ ในฐานะตัวแทนของการสนับสนุนความงดงามในทุกรูปแบบ

























