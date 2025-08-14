'มาดามหยก'ส่งสิ่งของจำเป็น อาหาร เครื่องดื่ม ต่อเนื่อง ย้ำพรรคก้าวอิสระ ยืนเคียงข้างทหารและคนไทย ปลุกใจจับมือผ่านเรื่องโหดร้ายไปด้วยกัน

วันนี้( 14 ส.ค.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือ มาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ(INDY) และประธานชมรม Change Together & INDY TEAM by Madame YOK มอบหมายให้นายชาญชัย โตพฤกษา เลขาธิการพรรคก้าวอิสระ(INDY) นำแผ่นเหล็กชุดเกราะเลเวลสูงพาสเวอร์แบงค์ อีกทั้ง ส่งทีมและเครื่องจักรช่วยสร้างบังเกอร์เพิ่มเติมเสริมความเข้มแข็ง มาสนับสนุนทหารแนวหน้า พร้อมทั้งยังได้มอบหมายให้ INDY TEAM นำอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น มอบให้กับทหารไทย รวมทั้งชาวบ้าน เด็กๆ และผู้สูงอายุ ตามโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือเพิ่มกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดน
นางสาวกชพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้
นายนเรศร์ เกิดดี กรรมการบริหารพรรคก้าวอิสระ (INDY) นำตุ๊กตากระสอบใหญ่ไปมอบให้กับเด็กๆ ตามศูนย์อพยพ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กๆ ในศูนย์อพยพ และที่กำลังรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้ ขวัญกำลังใจของเด็กๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่นตุ๊กตา ก็สามารถช่วยเติมเต็มกำลังใจ และเป็นเพื่อนเล่นที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนพัฒนาการทางอารมณ์ และการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้ยิ้มได้ คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเด็กๆ ในวันนี้คืออนาคตที่สำคัญของประเทศชาติในวันข้างหน้า
"พรรคก้าวอิสระ (INDY) และทีมก้าวอิสระ (INDY TEAM) พร้อมอยู่เคียงข้างชาวบ้าน ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ต่อเนื่องทุกวัน ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยและทหารหาญ ในการปกป้องดูแลประเทศชาติ และขอให้สถานการณ์ต่างๆสงบ จบลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งขอให้พี่น้องทหารแนวหน้า และประชาชนชายแดนทุกท่านปลอดภัย ขอให้เราผ่านพ้นเรื่องราวที่โหดร้ายในครั้งนี้ไปด้วยกัน"