คนดังหลากวงการร่วมงาน Praew Talk 2025 “The Empowering Conversation” แชร์เรื่องราวและสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ ด้อยโอกาส

“ทุกเรื่องราวมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิต” งาน PraewTalk 2025 “The Empowering Conversation” ที่จัดโดย นิตยสารแพรว โดย AME IMAGINATIVE ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้ มีคนดัง นักธุรกิจ และอินฟลูเอนเซอร์ ขึ้นเวทีทอล์คแชร์เรื่องราวที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ และ Praew Talk 2025 ครั้งนี้ แอน ทองประสม พิธีกรรายการ Praew Taik TV มารับหน้าที่เป็นพิธีกร On Stage พูดคุยกับ 2 หนุ่มสายสุขภาพ เกรท - วรินทร และ มิกกี้ อัลภาชน์ ในหัวข้อ “รีบูสต์สุขภาพกาย & ใจ” ที่เป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับใครหลายๆ คนอยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอย่างแน่นอนพร้อมด้วยเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของเหล่าคนดัง อาทิ Talk โอกาสและความสำเร็จ : แจม – รชตะ ที่เจ้าตัวเผยว่า “ความสำเร็จในวันนี้ของผม เกิดขึ้นจากการไม่หยุดที่จะลองทำของตัวเอง ความอดทน การพุ่งเข้าหาโอกาส และการให้คุณค่ากับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา ผมคิดเสมอว่า เมื่อเลือกมาทางนี้แล้ว ขอไปให้สุด และมองว่าทุกเรื่องที่ได้ทำคือความสนุกของชีวิต ไม่สำเร็จก็ช่างมัน ถ้าเหนื่อยก็นอนพัก ตื่นมาก็หาย รู้สึกท้อได้ แต่อย่าทิ้งความตั้งใจ” มากันต่อที่ Talk Soft Power ลิเกไทย : ศรราม น้ำเพชร เผยว่า “ลิเก ถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่งที่มีมาอย่างยาวนาน ผมจึงอยากขอให้ทุกคนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าในอาชีพลิเก แต่ให้เห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็พอแล้ว”พร้อมด้วย Talk เส้นทางสู่เป้าหมาย : เซ้นต์ - ศุภพงษ์ & ภูม - ณัฐภาสน์ / Talk การเรียนรู้และการเติบโต : โทมัส - ธีร์ทัศน์ & ก้อง - ก้องภพ โดย โทมัส เผยว่า ”เราสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมกันได้ หากเราตั้งใจมากพอ ถ้าเรากล้าลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เราอาจจะได้ค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์และความสามารถในด้านนั้นอยู่ก็ได้ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจและลองทำดูครับ“ และก้อง กล่าวว่า “อยากให้ทุกคนก้าวออกจาก Safe Zone หรือ Comfort Zone เพราะยังมีอะไรใหม่ๆ ต้อนรับเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโอกาส ความสุข หรือบทเรียนใหม่ๆ ที่จะทำให้เราเติบโตขึ้น” ต่อด้วยการ Talk พลังแห่งการซัพพอร์ต : เติ้ล - มติมันท์ & เฟิร์สวัน - วรรณกร โดยหนุ่มเติ้ลบอกว่า “ทำงานมาปีกว่า บางครั้งก็เจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกท้อ แต่เรามักจะบอกกันและกันเสมอว่า ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง” ในขณะที่เฟิร์สวัน กล่าวว่า “พี่เติ้ลเป็นพาร์ทเนอร์ที่คอยสอนผมหลายอย่าง ถ้าไม่มีพี่เติ้ล ผมไม่รู้เลยว่า วันนี้จะเป็นอย่างไร ที่ผมมีความสุขได้ก็เพราะมีพี่เติ้ล ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันครับ” และการ Talk ก้าวสู่ความฝัน : อันดา & ลูกแก้ว, อะตอม & เมอซีเดสรวมถึง Talk เส้นทางค้นหาตัวตน : ปิง - โอบนิธิ & นัท - ศุภณัฐร่วมด้วยศิลปินรุ่นใหม่มากมาย อาทิ สมิธ - ภาสวิชญ์, Blyss, QQ Ingan, SAMUI, V3RSE, GAMMA, แพม & อาฮ๋วง, เดนิส เจลีลชา, ภณ – น้ำตาล – อ๋อง, เฟ& เมษ์, COSMOS (SUN & CYGNUS), rari, Stang Tari, Howls และแฟชั่นโชว์จาก KINNTOR x Baby Lovettไม่เพียงเท่านี้ผู้มาร่วมงานยังได้พบกับการเจอกันบนเวทีครั้งแรกของอาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และคิวเท โอ็ปป้า ในหัวข้อ “ธรรมะในยุค AI” ที่อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม เผยว่า “สังคมยิ่งเสพคอนเท้นต์ที่เป็นขยะมากเท่าไหร่ แสดงว่าสังคมเรากำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเราเห็นว่าสังคมเราเริ่มเสพข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ความรู้มากขึ้น แก้ไขตัวเองมากขึ้น ดีกว่าไปแก้ไขคนอื่น แสดงให้เห็นว่าสังคมเรากำลังเติบโตด้านคุณธรรม จริยธรรม และปัญญา” ด้าน คิวเท โอ็ปป้า กล่าวว่า “ส่วนตัวผมเคยหลงใหลในกระแสโซเชียล ซึ่งเหมือนเป็นการสร้างนิสัยว่า เวลาเรามีเรื่องเครียด หรือไม่พอใจอะไร ก็จะเปิด TikTok เล่นอย่างเดียวเลย แล้วเมื่อเสพข่าวที่ไม่พอใจก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น การที่เราตอบโต้ด้วยการต่อว่า หรือโกรธแค้น ก็จะไม่มีทางจบ เพราะจะมีเรื่องใหม่ๆ ผุดขึ้นมา ทำให้เราเครียดไปเรื่อยๆ และสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวตนไป สุดท้ายกลายเป็นโรคซึมเศร้า นั่นคือนิสัยที่เราสร้างขึ้นมา ทำให้เราไม่กลับมาอยู่กับใจของตัวเอง”รู้เท่าทันโลกไปกับหัวข้อ “Talk เสพโซเชียลให้ฉลาด ไม่โดนหลอก โดนปั่น” โดย ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร กล่าวว่า “เหตุผลที่คนชอบแชร์เฟคนิวส์ เพราะสมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ค้นหาความจริง แต่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ก่อน กลัว รัก โกรธ ยิ่งเรามีอารมณ์ร่วมด้วยมากเท่าไร เราก็จะมีแนวโน้มที่จะรีบแชร์ข่าวนั้นออกไป โดยที่บางครั้งเราอ่านแค่ห้าบรรทัดแรก ฉะนั้นเวลาเราเสพข่าวจะต้องมีสติ”ต่อด้วยนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ที่ฮอตที่สุดตอนนี้ ทราย สก๊อต กับหัวข้อ “โลกจะพัง หรือเราจะเปลี่ยน” ที่มาบอกเล่าว่า “การเป็นนักอนุรักษ์ ไม่ได้หมายถึงแค่การปกป้องป่า หรือธรรมชาติ แต่คือการมีใจที่อยากอนุรักษ์ หรือรักษาสิ่งดีๆ เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก ความดี หรือสิ่งแวดล้อม เพราะสุดท้ายแล้ว คำว่า ‘นักอนุรักษ์’ ก็คือคนที่ใส่ใจ หรือที่เรียกว่า I do because I care.”เติมพลังใจไปกับเรื่องราวของหญิงแกร่ง สายสุนีย์ จ๊ะนะ และหญิง - กนกวรรณ หัวข้อ “พลังใจไร้ลิมิต” และ “เส้นทางสู่มงกุฎ” โดยบิ๊นท์ – สิรีธร Miss International 2019 และแพรว – แพรววณิชยฐ์ รองอันดับ 1 Miss Supranational 2022งาน Praew Talk 2025 “The Empowering Conversation” ไม่เพียงส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจ แต่ยังได้เตรียมมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับน้องๆ ผู้ยากไร้ ผ่านโครงการแพรวแชริตี้ โดยผู้ใจบุญสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมทบทุนบริจาคเงินเข้าบัญชีโครงการแพรวแชริตี้ได้ที่เลขที่บัญชี 116 – 4 – 62296 - 9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู