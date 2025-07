"มาดามหยก"นำพรรคก้าวอิสระ และ ชาว INDY TEAM จาก ชมรมChange Together ร่วมเปิดศูนย์ WE Center เชียงใหม่

วันนี้(3 ก.ค.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ ในฐานะประธานชมรม Change Together & Indy Team เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ Women's Empowerment and Learning (WE) Center in Chiang Mai หรือ "WE Center เชียงใหม่" ของมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Foundation of Child Understanding : FOCUS) ณ สมาคมสตรีป่าไผ่ใส่ใจสังคม (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาป่าไผ่โมเดล) ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่นางสาวกชพร กล่าวว่าในการเปิดศูนย์ WE Center (Women’s Empowerment and Learning Center) จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนจาก UN Women หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน และเครือข่ายสตรี สันติภาพ และความมั่นคงจากภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเปิดศูนย์ฯในโอกาสนี้หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ ได้นำสมาชิกเข้าร่วมเปิดศูนย์ WE Center ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับ และพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างสันติภาพ และการพัฒนาชุมชนให้ปลอดภัย มั่นคง เข้มแข็ง โดยอำเภอสันทรายพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสตรีในชุมชน เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้สตรีได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนเสริมสร้างพลังและการพัฒนาศักยภาพของสตรีเพื่อให้เกิดสันติภาพ และความมั่นคงในทุกระดับ ตามแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง หรือ WPS (Women Peace Security)หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ กล่าวว่า ศูนย์ WE Center จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Foundation of Child Understanding : FOCUS) และสมาคมสตรีป่าไผ่ใส่ใจสังคม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก่สตรี และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเป็นศูนย์แสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีในชุมชน โดยตั้งอยู่ภายในบริเวณสมาคมสตรีป่าไผ่ใส่ใจสังคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดศูนย์ฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการ WPS การสัมมนาและการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของสตรีและสิทธิสตรี การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และการยอมรับบทบาทของผู้หญิง และความสำคัญของสตรีในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 25 หน่วยงาน รวมถึงเครือข่ายสตรี สันติภาพ และความมั่นคงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม