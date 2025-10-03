Jeweler Collective นำเสนอความงามของไข่มุกบนเวที Miss Global Thailand 2025

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – กันยายน 2568 – การประกวด Miss Global Thailand 2025 รอบคัดเลือกในปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวดนางงาม แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองความงามและความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม โดยทาง Jeweler Collective ได้นำคอลเลกชันไข่มุกมาสร้างสีสันร่วมกับชุดว่ายน้ำจากแบรนด์ Aliah Makia ในรอบ Round 2: Physique Round - Command the Runway with Confidence and Power ด้วยสไตล์ที่แปลกใหม่ หลากหลาย รวมไปถึงการสื่อความหมายอันลึกซึ้งของเครื่องประดับแต่ละชิ้นอีกด้วย
ในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดทั้ง 12 คนได้เลือกเครื่องประดับที่จะสวมใส่ขึ้นโชว์บนเวทีด้วยตนเอง เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องประดับไข่มุกนั้นสามารถนำมาสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาส หลากหลายสไตล์ และหลากหลายอารมณ์ได้อย่างลงตัว โดยจะเป็นการนำเสนอเครื่องประดับแต่ละชิ้นผ่านแรงบันดาลใจด้านแฟชั่นส่วนตัวของผู้เข้าประกวดเอง
ในรอบนี้ ลูกตาล สุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน เป็นผู้ได้รับรางวัล JC Crown Jewel Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สามารถนำเสนอเครื่องประดับผ่านการสไตล์ลิ่งอย่างสร้างสรรค์ โดยลูกตาลได้เลือกจับคู่สร้อยคอ “The Monochrome” ที่ทำจากไข่มุกสีขาว สีเทา และ สีดำ กับชุดว่ายน้ำสีเหลืองสดใส เกิดเป็นความตัดกันที่กลับกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว นอกจากนั้นแล้วยังแสดงให้เห็นว่าไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมพลัง และความมั่นใจของเธอในทุกๆก้าวเดิน
ขณะเดียวกัน รางวัล JC Digital Muse Award ตกเป็นของ แซฟฟรอน มายา สนูค ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คำถามของ Jeweler Collective ได้อย่างชัดเจนว่า “คุณจะแสดงตัวตนผ่านการสวมใส่เครื่องประดับได้อย่างไร?” แนวคิดของเธอที่ใช้เครื่องประดับเป็นเหมือนผืนผ้าใบแห่งการแสดงออกส่วนตัว สะท้อนกับวิสัยทัศน์ของ Jeweler Collective และแรงบันดาลใจของผู้หญิงยุคใหม่ทั่วโลก ที่มองว่าเครื่องประดับไม่ใช่เพียงสิ่งประดับกาย แต่คือเรื่องราวส่วนตัวที่บอกเล่าผ่านสไตล์ของตัวเอง
ความงดงามของ “Moments of Light” ในรอบไฟนอล
ในรอบ 5 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดความสวยงามของเครื่องประดับจากคอลเลกชัน Moments of Light งานศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือ รังสรรค์จากไข่มุกแท้ธรรมชาติที่สะท้อนประกายแสง อย่างน่าอัศจรรย์
หลังเสร็จสิ้นการประกวด Jeweler Collective ได้มีการแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง Miss & Mister Global 2025 โดยได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้ง ทีมผู้บริหาร จาก TPN Global
ผู้ชนะรางวัลพิเศษทั้งสองรางวัลได้เลือกชิ้นงานที่จะเป็นความทรงจำแห่งการประกวด:
แซฟฟรอน มายา สนูค ผู้ชนะตำแหน่ง Miss Global Thailand 2025 และ JC Digital Muse เลือกสร้อยคอ “Mystic Lagoon” ผลงานชิ้นพิเศษที่ใช้ไข่มุกบาร็อคสีเข้มจากธรรมชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและตัวตนที่แตกต่าง
ลูกตาล สุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน ผู้ชนะรางวัล JC Crown Jewel Award เลือกเซ็ตสร้อยคอและต่างหู “Midday Bloom” ซึ่งทำขึ้นจากไข่มุกน้ำจืดทรงกลมธรรมชาติและ Mother of Pearl โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ที่ผลิบานภายใต้แสงอุ่นของยามกลางวัน เผยความสดใส เต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาภายใต้แสงแดดเจิดจ้า
เครื่องประดับทั้ง 2 ชิ้นนี้ต่างเป็นงานฝีมือที่สะท้อนถึงความเป็นศิลป์ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับตัวตนของผู้เข้าประกวดทั้ง 2 คน
เกี่ยวกับ Jeweler Collective
Jeweler Collective คือพื้นที่ที่เครื่องประดับก้าวข้ามความงดงามและกลายเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรม เราคัดสรรผลงานชั้นเลิศจากช่างฝีมือดั้งเดิมและนักออกแบบร่วมสมัยทั่วทุกมุมโลก เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ ฝีมือ และเรื่องราวเบื้องหลังของอัญมณีทุกชิ้น ตั้งแต่ไข่มุกที่สะท้อนความงามเหนือกาลเวลา หยกที่สื่อสารเรื่องราวมาหลายยุคสมัย เพชรที่กลายเป็นเครื่องหมายของความเป็นนิรันด์ ไปจนถึงผลงานชิ้นเดียวในโลกที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ ทุกชิ้นคืองานศิลป์ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับ แต่ยังเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิต
ค้นพบเรื่องราวที่เล่าผ่านเครื่องประดับเพิ่มเติมได้ที่ www.jewelercollective.com