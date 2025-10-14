เกาหลีใต้ประกาศ “คำเตือนพิเศษ” ห้ามเดินทางไปกัมพูชา หวั่นซ้ำรอย นศ.เกาหลีถูกแก๊งอาชญากรทรมานดับ

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ประกาศ “ระดับพิเศษ” เตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปประเทศกัมพูชา หลังเกิดโศกนาฏกรรม นศ.เกาหลีถูกแก๊งโหดทรมานจนเสียชีวิต
จากกรณีเกิดเหตุสลด นักศึกษาหนุ่มเกาหลีใต้วัย 23 ปี เดินทางไปประเทศกัมพูชาในช่วงปิดเทอม พบเป็นศพในสภาพถูกทรมาน เจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาถูกลักพาตัวและทรมานจาก “แก๊งอาชญากร” ในท้องถิ่น จนหัวใจวายเพราะทนความเจ็บปวดจากการถูกทารุณกรรมไม่ไหว
ล่าสุดวันนี้ (14 ต.ค.) กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังมีชาวเกาหลีหลายคนถูกหลอกไปทำงานและถูกกักขังไว้ในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งคำเตือนนี้ถือเป็น “ระดับพิเศษ” ซึ่งหมายความว่าควรงดเดินทางไปโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดของกัมพูชาที่อยู่ในระดับเตือนสูงสุด เช่น สีหนุวิลล์ เกาะกง และพระตะบอง
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ขอให้ผู้ที่อยู่ในกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวัง และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับคำเตือนอีกครั้งหากจำเป็น